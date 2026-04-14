Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[13-20 Nisan 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

İçerikten Görseller

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Detroit: Become Human 31.99$ 6.39$ (-%80)
Total War: WARHAMMER III 49.99$ 12.49$ (-%75)
Total War: WARHAMMER II 49.99$ 12.49$ (-%75)
Total War: WARHAMMER 49.99$ 12.49$ (-%75)
Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition 25.99$ 6.49$ (-%75)
Zort 2.00$ 1.50$ (-%25)
My Time at Sandrock 27.99$ 9.79$ (-%65)
RIDE 5 49.99$ 9.99$ (-%80)
Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint 47.99$ 9.59$ (-%80)
The Stanley Parable: Ultra Deluxe 24.99$ 12.49$ (-%50)
Heavy Rain 15.99$ 1.59$ (-%90)
Hellish Quart 9.99$ 4.99$ (-%50)
South Park: The Fractured But Whole 23.99$ 7.19$ (-%70)
South Park: The Stick of Truth 23.99$ 5.99$ (-%75)
Batman: Arkham Knight 19.99$ 3.99$ (-%80)
Batman: Arkham Collection 59.99$ 8.99$ (-%85)
Eastward 12.49$ 6.24$ (-%50)
LEGO Marvel Super Heroes 19.99$ 3.99$ (-%80)
LEGO MARVEL's Avengers 19.99$ 3.99$ (-%80)
REKA 10.49$ 6.81$ (-%35)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Steam İndirim Oyunlar Oyun İndirimleri Steam

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com