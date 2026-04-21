[16-23 Nisan 2026] Toplam Değeri 419 TL Olan Bir Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunu ücretsiz yaptı?

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun ise The Stone of Madness oldu. Bu oyunu, 23 Nisan tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

The Stone of Madness nasıl bir oyun?

The Stone of Madness, 18. yüzyıl İspanyol manastırında geçen bir gerçek zamanlı taktiksel gizlilik oyunudur. Beş mahkûm, fobileriyle yüzleşmek, deliliğin eşiğinden dönmek, manastırın gizemlerini ortaya çıkarmak ve kaçış yolu bulmak için yeteneklerini ve kaynaklarını bir araya getirir.

The Stone of Madness fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.