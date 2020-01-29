Mumya Takabuti'nin Ölümünün Ardındaki Gizem Belli Oldu

Eski Mısır'dan günümüze kalan 2.600 yıllık mumya Takabuti'nin ölümünün ardındaki gizem çözüldü. Araştırmacılar, mumya üzerinde yaptıkları çalışmaların ardından ölüm nedeninin bıçaklı saldırı olduğunu belirledi.

Bilim insanları, 2.600 yıl önce bugünkü Luxor'un bulunduğu Eski Mısır'daki Thebes kentinde yaşayan kıvırcık kumral saçlara sahip elit bir kadın olduğunu düşünülen Takabuti'nin ölümünün ardındaki gizemi ortaya çıkardı. Manchester Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre 20 yaşındaki Takabuti, bıçaklanarak öldürüldü.

Ulusal Müzeler NI, Manchester Üniversitesi, Queen's Üniversitesi, Belfast ve Kingsbridge Özel Hastanesi uzmanlarından oluşan bir ekip, Takabuti'nin sırlarını öğrenmek için röntgen tarayıcıları, CT taramaları, karbon testi ve saç analizini kullandı. Takabuti'nin tüm insanların yüzde 0.02'sinde rastlanan bir şekilde standart 32 yerine 33 dişi olduğu ve fazladan bir omura sahip olduğu belirlendi.

Takabuti, 1834'te İrlanda'ya getirilip ertesi yıl ilk kez açıldı. Mumyanın ölüm nedeni o zamandan bu yana bilinmiyor, gizemini koruyordu. Yapılan taramalar, ölüm nedeninin sol omzundan bıçaklanması olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 200 yıldır süren araştırmaların ardından araştırmacılar, Takabuti'nin kalbini göğsünün derinliklerinde küçülmüş ve dağınık halde buldu.

Manchester Üniversitesi'nden Profesör Rosalie David, "Eski bir Mısır mumyasını en son bilimsel analizleri kullanarak inceleyen bu çalışma, bir kişinin ölümünden binlerce yıl sonra bile yeni bilgilerinin nasıl açığa çıkabileceğini gösteriyor. Kurumlardan ve uzmanlardan oluşan ekibimiz, bu geniş kapsamlı çalışma için gerekli uzmanlığı ve teknolojiyi sağlayan benzersiz bir konumdaydı." yorumunu yaptı.

Takabuti, Kuzey İrlanda'daki Ulster Müzesi ziyaretçilerine ücretsiz olarak sergileniyor. Mumya üzerinde yapılan çalışmaların Eski Mısır tarihine ışık tutması bekleniyor.