Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

[2-9 Nisan] Toplam Değeri 402 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

[2-9 Nisan] Toplam Değeri 402 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise TOMAK: Save the Earth Regeneration ve Clone Drone in the Danger Zone oldu. Bu iki oyunu, 9 Nisan tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

[2-9 Nisan] Toplam Değeri 402 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu
TOMAK: Save the Earth Regeneration nasıl bir oyun?

Bir saksıya hapsolmuş Aşk Tanrıçası Evian'a bak ve insanlığı yıkımdan kurtar. İlahi yükselişten tam bir yok oluşa kadar, yaptığın her seçim farklı bir kadere yol açar.

Clone Drone in the Danger Zone nasıl bir oyun?

"Clone Drone in the Danger Zone", vücudunuzun herhangi bir parçasının kesilip koparılabileceği bir robot voksel kesme oyunu. Zihniniz bir robot gladyatöre aktarıldıktan sonra, arenadaki korkunç sınavlardan sağ çıkmalısınız.

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

Oyun Yasası, TBMM Komisyonundan Geçti: İşte Kabul Edilen ve İptal Edilen Maddeler

Oyun Yasası, TBMM Komisyonundan Geçti: İşte Kabul Edilen ve İptal Edilen Maddeler

Epic Games Kesenin Ağzını Açtı: Haftalık Ücretsizlerin Yanı Sıra 2 Oyun Daha Ücretsiz Oldu!

Epic Games Kesenin Ağzını Açtı: Haftalık Ücretsizlerin Yanı Sıra 2 Oyun Daha Ücretsiz Oldu!

300 TL’ye Alınan Xbox 360’ın İçinden GTA 4 Prototipi Çıktı: Bu Görüntüleri Hiç Görmediniz

300 TL’ye Alınan Xbox 360’ın İçinden GTA 4 Prototipi Çıktı: Bu Görüntüleri Hiç Görmediniz

Steam Ana Sayfası Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Yepyeni Tasarım!

Steam Ana Sayfası Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Yepyeni Tasarım!

[3-6 Nisan] 1.600 TL Değerindeki 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[3-6 Nisan] 1.600 TL Değerindeki 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[Nisan 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

[Nisan 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

PlayStation 6'nın Fiyatı iPhone ile Yarışacak

PlayStation 6'nın Fiyatı iPhone ile Yarışacak

%95’e Varan İndirimlerle Epic Games Bahar İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

%95’e Varan İndirimlerle Epic Games Bahar İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

