[2-9 Nisan] Toplam Değeri 402 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise TOMAK: Save the Earth Regeneration ve Clone Drone in the Danger Zone oldu. Bu iki oyunu, 9 Nisan tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

TOMAK: Save the Earth Regeneration nasıl bir oyun?

Bir saksıya hapsolmuş Aşk Tanrıçası Evian'a bak ve insanlığı yıkımdan kurtar. İlahi yükselişten tam bir yok oluşa kadar, yaptığın her seçim farklı bir kadere yol açar.

TOMAK: Save the Earth Regeneration fragmanı

Clone Drone in the Danger Zone nasıl bir oyun?

"Clone Drone in the Danger Zone", vücudunuzun herhangi bir parçasının kesilip koparılabileceği bir robot voksel kesme oyunu. Zihniniz bir robot gladyatöre aktarıldıktan sonra, arenadaki korkunç sınavlardan sağ çıkmalısınız.

Clone Drone in the Danger Zone fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.