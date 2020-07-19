Geçtiğimiz gün Hollywood'da düzenlenen bir açık artırmada 2001: A Space Odyssey'de kullanılan kostüm de dâhil olmak üzere birçok eşya satışa çıkarıldı. Açık artırmanın gözdesi ise filmde kullanılan uzay kostümü oldu.

Düzenlenen açık artırmalarla oldukça kıymetli şeyler koleksiyoncular tarafından satın alınabiliyor. Böyle bir açık artırma, uzay ve bilim kurgularda kullanılan eşyalar için de gerçekleştirildi ve oldukça yüksek fiyatlara satıldı.

Düzenlenen bir açık artırmada uzay görevlerinde ve efsane mertebesine ulaşmış bilim kurgu filmlerinde kullanılan kostümler ve eşyalar satışa sunuldu. Peki, hangi kostümlere ve eşyalara ne kadar paha biçildi gelin hep birlikte bakalım.

Uzay kostümü 370 bin dolara satıldı

18 Temmuz 2020'de Hollywood'da düzenlenen Julien's Auctions'da Stanley Kubrick'in efsanevi filmi 2001: A Space Odyssey'de kullanılan uzay kostümü 370 bin dolara satıldı. Neil Armstrong'un Apollo 11 Control Joystick'i 370 bin dolara, Buzz Aldrin'in Apollo 11 Control Joystick'i ise 256 bin dolara satıldı. A Space Odyssey'in kostümü, açık artırmada satılan en pahalı uzay kostümü olma unvanını da ele geçirdi.

(Neil Armstrong tarafından kullanılan Apollo 11 Control Joystick'i)

Bahsettiğimiz söz konusu kıyafetin Dr. David Bowman karakterini canlandıran ve HAL ile yüzleşme de dâhil olmak üzere filmdeki akılda kalır bazı sahnelerde boy gösteren filmin yıldızı Keir Dullea tarafından giyildiği düşünülüyor. Bilim kurgu alanında rekorun bundan önceki sahibi ise Alien filminde Sigourney Weaver tarafından giyilen ve 204 bin 800 dolara satılan uzay kostümüydü.

(Gemini G-2C-4 Full High Altitude Pressure Suit)

İşin belki de ilginç noktası ise uzayda giyilmiş gerçek bir uzay kostümünün fiyatı ise 162 bin 500 dolar. Gemini G-2C-4 Full High Altitude Pressure Suit, 2018 yılında düzenlenen açık artırmada satılmıştı.

(Apollo 17 alet çantası)

18 Temmuz'da düzenlenen açık artırmada sadece bilim kurgu değil gerçek uzay görevlerinde kullanılan eşyalar da satışa sunuldu. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Buzz Aldrin ve Neil Armstrong'un kullandığı kontrol çubukları 370 bin ve 256 bin dolara satıldı. Ayrıca Apollo 17 görevinde kullanılan alet çantası da 102 bin 400 dolara satıldı ki tahminler 20 bin ila 30 bin dolar arasındaydı. Apollo döneminde Armstrong için tasarlanan uzay kostümü eldiveni de 76 bin 800 dolardan alıcı buldu.

(K.I.T.T. 982 Pontiac Firebird Trans Am)

Bunların haricinde 1980'li yıların popüler kültüründe önemli yer oynamış olan Knight Rider'da kullanılan K.I.T.T. aracının yeniden üretimi de satıldı. Filmlerde ve dizilerde kullanılmasa da TV tanıtımlarında kullanılan KITT Pontiac Firebird Trans Am 192 bin dolara satıldı.

(1978 yapımı Superman filminde giyilen pelerin)

Ayrıca Superman, Superman II ve muhtemelen Superman III filmlerinde Christopher Reeve tarafından giyilmiş olan Superman pelerini de 110 bin dolardan alıcı buldu. Pelerinin tahmini ederi 20 bin ila 40 bin dolar arasındaydı.