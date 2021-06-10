Son 3 Yılda Fiyatı En Çok Artan İkinci El Araba Modelleri

Pandemi yüzünden sıfır araç üretimi konusunda yaşanan sıkıntılar, Türkiye'de otomobillere getirilen vergiler derken sıfır araç almanın gittikçe zorlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Tüm bu etkenleri göz önünde bulundurarak, 2021 yılında ikinci el satın almak istediğimiz bir otomobile 2019 yılında ne kadar öderdik, otomobiller son 3 yılda ne kadar değerlendi, sizlerle paylaşmak istedik.

Yeni bir otomobil alırken, ister sıfır ister ikinci el olsun, dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri satın alacağımız otomobile gösterilen ilginin her zaman devam edeceğinden emin olmaktır. Evladiyelik bir araç peşinde değilsek, ileride ikinci el ilanlarına koyduğumuzun otomobilin kar - zarar oranları konusunda tutarlı olması için biraz seçici olmamız gerekiyor.

İkinci el otomobil piyasasını etkileyen birçok unsur var. Pandemi boyunca da bu unsurlardan bolca gördük zaten. Üretim konusunda yaşanan sıkıntılar, bir arabanın üretiminin durdurulması, herhangi bir model aracın kasasının komple değişmesi gibi etkenler, piyasada dalgalanmalar yaratabiliyor. Peki son 2 yılda alıcısını mutlu eden, elden çıkarılmak istenildiği zamanda da zaman geçtikçe altın gibi değerlenen araç modelleri hangileri oldu? Hem ikinci el otomobil almayı düşünen insanlara rehberlik etmek, hem de son zamanlarda değerlendikçe değerlenen araçlar nelermiş öğrenmek için, Arabam.com’un verilerinden yola çıkarak bir liste hazırladık.

Kia Sorento

2019-2021 fiyat değişim yüzdesi: %112,3

Aslında son 2 yılda en çok değerlenen araç modellerinin arasında Citroen Saxo ve Renault R19 gibi modeller de bulunuyor ancak biz daha güncel modellerden ilerlemek amacıyla listeye bu tür araçları dahil etmek istemedik.

Kia Sorento, son 2 yılda en çok değer kazanan araçlardan birisi. Sorento’nun yeni modelleri artık ülkemizde satılmıyor ancak 2021 model Sorento’nun Türkiye’ye gelip gelmeyeceği henüz kesinleşmiş değil.

İkinci el ilanlarına baktığımız zaman SUV tipi bu aracın 2016 modelinin 2.0 litrelik versiyonu, 410 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip. Aynı modeli 2019 yılında satın almak istediğimizde ise karşımıza çıkan fiyat, 193 bin - 194 bin TL arasında oluyor.

Peugeot 206

2019-2021 fiyat değişim yüzdesi: %109,2

Bir dönem sokaklarda görmeye doyamadığımız, özellikle modifiyeli araç sevenlerin ilk tercihlerinden biri olan Peugeot 206, son dönemlerde en çok değerlenen modellerden birisi. Avrupa’da satış rekorları kıran 206, 2011 yılından itibaren yerini 206+’a, ardından da 207’ye bırakmıştı.

206’nın bu kadar değerlenmesinin ardındaki sebep, elbette yeni modellerin ikinci el piyasasında bile cep yakan fiyatlara sahip olması. 2019 yılında 2011 model Peugeot 206 satın almak isteseydik, 35 bin-40 bin TL arası bir fiyat ödeyecektik ancak aynı modele 2021 yılında sahip olmak istersek en az 79 bin TL'yi gözden çıkarmamız gerekiyor.

Honda Accord

2019-2021 fiyat değişim yüzdesi: %100,5

Accord, Japon otomobil devi Honda’nın en köklü otomobillerinden. 1975 yılından itibaren üretilmeye başlanan bu model, 2015 yılının sonuna kadar ülkemizde satışa sunuluyordu. Ne yazık ki 2.0 litre motora sahip otomobilleri ülkemizde artık çok nadir görüyoruz ancak üretim yılını yakın bir tarih olarak seçen kullanıcılar, Accord’un sadece 2.0 litrelik motor seçeneğiyle karşılaşacaktır.

Honda Accord 2.0 litrelik modellerinin fiyatı, üretim yılına göre değişiyor ancak 2012 yılında üretilen Accord'un güncel fiyatı, şu anda 180 bin TL'den başlıyor. Aynı modelin 2019 yılındaki fiyatı ise 90 bin TL.

Citroen C3

2019-2021 fiyat değişim yüzdesi: %95,6

Citroen’in en kompakt, en minik modellerinden birisi C3, yenilenerek ülkemizdeki satış rakamlarını artırmaya devam ediyor. Biz, Citroen C3’ü yukarıda gördüğümüz modelle tanıdık ancak kendisi son derece gelişti ve Citroen’in yenilikçi karakterine uyum sağlayan bir model oldu.

Citroen C3’ün 2019 yılında üretilen modelini aynı yıl içerisinde ikinci elden satın alsaydınız, 91 bin TL'den başlayan fiyatları gözden çıkarmanız gerekiyordu. Aynı modelin Arabam.com'daki güncel fiyatı ise 180 bin TL.

Volvo S40

2019-2021 fiyat değişim yüzdesi: %97,2

Sağlam otomobil denince akla ilk Volvo gelir. İsveç kuruluşlu otomobil devi, premium segmentlere yönelik ürettiği sağlam otomobillerle ülkemizde de yüksek rakamlarla satış yapmaya devam ediyor. Markanın ikinci el piyasasında son iki yılda en çok değerlenen modeli de S40 olmuş.

Volvo S40, 2012 yılında yerini Volvo V40’a bırakmıştı. Bu yüzden ikinci el ilanlarında 2012 yılından yukarısını bulmak mümkün değil. 2 yıl içerisinde fiyatını neredeyse ikiye katlayan Volvo S40, 1,6 litrelik motor seçeneğiyle 135 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip. Aynı modeli 2019 yılında almaya kalksak ödeyeceğimiz miktar ise en az 69 bin TL ödememiz gerekiyordu.

Opel Corsa

2019-2021 fiyat değişim yüzdesi: %94,8

Hem Avrupa hem de Türkiye’de en çok satan otomobil markalarından Opel’in Corsa modeli, 1982 yılından beri üretilmeye devam ediyor. Uzun zamandır B segmentinin en çok satan modellerinden biri olan Corsa, tamamen yenilerek daha modern bir tarza hitap etmeye başladı ve bu da ikinci el piyasasında da değerlenmesine yol açtı.

2021 model Opel Corsa’lar, şu anda tüm yeni model otomobiller gibi cep yakan fiyatlara sahip. 2019 model Corsa satın almak istediğimizde güncel fiyatların 170 bin TL'den başladığını görüyoruz. Halbuki aynı aracın 2019 yılındaki fiyatı, 88 bin TL'den başlıyordu.

Hyundai Accent

2019-2021 fiyat değişim yüzdesi: %93,2

Hyundai’nin en çok satan sedan modellerinden biri olan Accent, bir dönem Blue modeliyle yakıt cimrisi olduğunu kanıtlamış otomobillerden birisiydi. Araç, 2-3 yıl önce yerini Hyundai Elantra’ya bırakarak ülkemizden ayrılmıştı.

2018 yılında üretilen Hyundai Accent Blue'nun 2019 yılındaki fiyatı 78 bin TL'den başlıyordu. Aracın 2021'deki güncel fiyatı ise 150 bin TL.

Renault Clio

2019-2021 fiyat değişim yüzdesi: %91,2

Gittikçe değer kazanan bir diğer araç Renault Clio, zaten ülkemizde en çok satan modellerin içerisinde bulunuyordu ancak yenilenen kasası ile birlikte daha da fazla alıcıya hitap etmeye başladı.

2018 model Renault Clio almak istediğiniz zaman, en az 160 bin TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Halbuki aynı model araca 2019 yılında satın almak isteseydiniz, ödeyeceğiniz miktar 84 bin TL’den biraz yukarı olacaktı.

Ford Fiesta

2019-2021 fiyat değişim yüzdesi: %88,4

Amerikan otomobil devi Ford’un Fiesta modeli, ülkemizde en çok tercih edilen hatchback modeller arasında yer alıyor. Fiesta’nın üretimi, 2020 yılında da devam etti ve bu yüzden araç, ikinci el pazarında geniş bir üretim yılı skalasına sahip.

2019 yılında 2019 model ikinci el Fiesta satın almak isteseydiniz, ödemeniz gereken fiyat 80 - 85 bin TL arasındaydı. Ne yazık ki aynı modeli şimdi satın almak isterseniz, en az 150 bin TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

Volkswagen Scirocco

2019-2021 fiyat değişim yüzdesi: %85,5

Alman markası Volkswagen, 1992 yılında üretimini durdurduğu Scirocco modelini 2008 yılından itibaren Iroc konseptiyle birlikte yeniden piyasa sürmüştü. C segmentine ait sportif hatchback model Scirocco’nun üretimi, 2014 yılından itibaren tekrar durduruldu.

Scirocco’nun bitmesinin ardında birçok neden var ancak Golf’un en büyük rakiplerinden olan bu modele, ikinci el yoluyla ulaşmak hala mümkün. 2017 yılında üretilen bir Scirocco satın almak isterseniz, şu anda ödemeniz gereken fiyat 250 bin TL’den başlıyor. Halbuki aynı aracı 2019’un başlangıcında alsaydınız, 135 bin - 140 bin TL civarı ödeme yapmanız yeterli olacaktı.

Toyota Auris

2019-2021 fiyat değişim yüzdesi: %75,4

Toyota, dünyanın en güvenilir otomobil markaları içerisinde yer alıyor. Toyota Auris de özellikle ülkemizde markanın en çok tercih edilen araçlarından birisiydi. Auris, 2019 yılının başlangıcından itibaren yerini Corolla Hatchback’e bırakmıştı.

Günümüzde ikinci el Toyota Auris satın almak istersek, en az 200 bin TL’yi gözden çıkarmamız gerekiyor. Aynı modeli 2019 yılında satın almak isteseydik de yaklaşık olarak 115 bin - 120 bin TL ödeme yapmamız gerekiyordu.

Opel Astra

2019-2021 fiyat değişim yüzdesi: %75,2

Opel Astra, İtalyan otomobil devinin en çok sevilen markalarından biri. Opel Astra HB adıyla satışına devam edilen otomobil, son zamanlarda büyük ölçüde yenilerek satış rakamlarını artırmaya odaklanmış durumda.

Kasada değişikliklere gidildikçe, yeni tasarım ve donanımın satış fiyatına yansıması da geç olmamış elbet. Bugün 2021 model bir Astra HB almak istediğiniz zaman, en az 200 bin TL ödeme yapmanız gerekiyor. 2019 yılında 2019 model bir Astra HB arayışında olsaydınız da ödeyeceğiniz fiyat yaklaşık 115 bin TL olacaktı.

Volkswagen Golf

2019-2021 fiyat değişim yüzdesi: %74

Volkswagen Golf, C segmentinin en çok tercih edilen hatchback modelleri arasında yer alıyor. Hyundai i30, Seat Leon ve Peugeot 308 gibi rakiplerinin arasında özellikle fiyatıyla sivrilen Golf, üretim konusunda bir sıkıntı yaşanmadığı için uçuk bir değerlenme oranına sahip değil .

Golf’ün en yeni modeli elbet önceki modellerine göre daha fazla cep yakıyor. Bu yüzden ikinci el ilanlarında daha çok 2017 model Golf’e yoğunlaşalım dedik. 2019 yılında 2017 model bir Golf satın almak isteseydiniz yaklaşık 120 bin-125 bin TL ödemeniz gerekirken, aynı modele şimdi sahip olabilmek için en az 220 bin TL para harcamak gerekiyor.

Skoda Octavia

2019-2021 fiyat değişim yüzdesi: %73,3

Çek Cumhuriyeti merkezli Skoda’ya ülkemizde gösterilen ilgi, gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Hatta markanın D segmentine yönelik ürettiği SUPERB modeli de Passat’ı bitiren en büyük etkenlerden biri olarak gösterilmişti.

C segmenti için üretilen Octavia ise son iki yıl içerisinde ikinci el piyasasında en çok değerlenen araçlar listesine girmiş durumda. 2019 yılında Skoda Octavia’nın ikinci el fiyatı 126 bin - 130 bin TL civarı değişkenlik gösterirken 2021 yılında ise yine 2019 model Octavia’nın ücreti 220 bin TL'den başlıyor.

Seat Leon

2019-2021 fiyat değişim yüzdesi: %71,3

Listemizin en son sırasında, geçtiğimiz aylarda makul bir ücretle piyasaya sürülen ancak bir anda fiyat konusunda artış yaşayan Seat Leon var. Mart ayında yapmış olduğumuz bir haberde, Seat Leon’un 231 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu ancak yeni VW Golf’ün tanıtılmasının ardından fiyatına zam getirelerek 289 bin TL’ye çıkarıldığını söylemiştik.

Bu listede elbet Seat’in yeni çıkan modelini değil, 2019 modelini baz alarak bir karşılaştırma yapmak istedik. 2019 yılında 2019 model bir Seat Leon almak isteseydiniz, yaklaşık 170 bin TL fiyat ödemeniz gerekiyor. Aynı model Seat Leon’un günümüzdeki fiyatı ise 290 bin TL’den başlıyor.