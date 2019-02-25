Her Açıdan Yenilenen Göz Alıcı 2019 Peugeot 208 Ortaya Çıktı

Fransız üretici Peugeot, her anlamda yenilediği Peugeot 208 ile göz alıyor. Yeni araç eskisinden daha sofistike ve her anlamda daha gelişmiş özelliklere sahip.

Renault, bir aydan kısa bir süre önce Clio’nun 5. neslini tanıtmıştı. Bir diğer Fransız devi olan Peugeot da 2019 Geneva Motor Show öncesi tamamen yenilenen aracını tanıttı. İki otomobilin fuarda karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

Peugeot 208, Avrupa’nın en kalabalık otomobil segmenti olan B segmentinde en çok talep gören araçların arasında yer alıyor. Yeni araç, tabandan tavana tamamen yenilendi.

2109 model Peugeot 208, 508’in dış tasarımına benzer bir tasarıma sahip olacak. Benzer bir hareketi daha önce de Ford Fiesta yapmış ve firmanın amiral gemisi modelinden tasarım özellikleri almıştı.

Peugeot’nun kaplan pençesi motifli tasarımı, yüksek lastik yuvalarında harika bir görüntü ortaya çıkarıyor. Aracın farları tamamen LED olarak tasarlandı. Tekerlek boyu ise 17 inç olarak belirlendi. Aracın iç tavanında kullanılan siyah renk, dış boyayla kontrast oluşturuyor.

Aracın içinde de çeşitli yenilikler yapıldı. Firmanın göz alıcı konsolu i-Cockpit, dijital enstrümanlar ve göstergeler ile şık ve derli toplu duruyor. Cihazın dokunmatik ekranı için üç seçenek var: 5 inç, 7 inç ve 10 inç. Pek çok kontrol aracın bilgi/eğlence sistemine bağlandı ve araçta bulunan fiziksel düğme sayısı minimuma indirildi. Mat siyah yüzeyler ve karbon fiber hatların oluşturduğu konsol, spor direksiyonla birlikte bir yarış aracı kullanıyormuşsunuz izlenimi yaratıyor.

Eski modellerde PF1 platformuna göre üretim yapılırken yeni araç CMP (Common Modular Platform/Genel Modüler Platform) üzerinde üretildi. Böylece araç 30 kilogram daha hafifledi ve aracın aerodinamiği gelişti. Yeni araçta ses, titreşim ve sertlik düzeyleri de azalmış durumda.

Aracın iki farklı motor seçeneği var. Yeni Peugeot 208'lerin bir tanesi dört silindirli 1.2 litrelik turboşarjlı benzinli motora, diğeri ise 1.5 litrelik dört silindirli dizel motora sahip. Benzinli model 5 vitesli, 75 beygir 6 vitesli 100 beygir ve otomatik, 130 beygir 8 vitesli modellere sahip. Dizel araç ise 100 beygirlik düz 6 vitese sahip.

Peugeot ayrıca tamamen elektrikli e-208’i de tanıtmayı planlıyor. 136 beygirlik güç üretebilen araç, e-CMP platformu sayesinde 8.1 saniyede 0-100 km hızlanmasını tamamlıyor. Aracın günlük kullanım için normal modu ve maksimum menzile ulaşabilmek için özel eco modu bulunuyor. Aracın bagajının altına yerleştirilen batarya, 50 kWh güce sahip. e-208 de diğer 208’ler ile aynı bagaj hacmine (220 litre) sahip. Aracın bataryası ise tek dolumda 340 km yol gidebiliyor. NEDC kullanımında ise menzil 420 kilometreye çıkıyor.

Aracın tamamen şarj olması 7.4 kW şarjda 8, 11 kW şarjda ise 5 saat 15 dakika sürüyor. Yeni e-208, uygun istasyon bulunması durumunda bataryasının yüzde 80’ini 30 dakikada doldurabiliyor. Araçta 100-kW hızlı şarj desteği var. Batarya, sekiz yıl (ya da 160,000 km) mesafe kat ettiğinde bataryası %70 verimlilikle çalışıyor.

Peugeot 208’in Access, Active, Allure, GT Line ve GT Trims modelleri ile e-208 bu yıl satışa çıkacak.