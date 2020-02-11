2020 Model Vokswagen Tiguan'ın Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in Avrupa’nın kuzeyinde gerçekleştirdiği yeni Tiguan testlerinde, aracın fotoğrafları çekildi. Ortaya çıkan yeni fotoğraflar, araçla ilgili bazı bilgileri de gözler önüne serdi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in Kuzey Avrupa’da testlerini sürdürdüğü makyajlı Tiguan’ın minimum kamuflajlı fotoğrafları ortaya çıktı. Alman otomobil üreticisinin en çok modelleri arasında yer alan kompakt SUV, geçirdiği değişikliklerin ardından sekizinci nesil Golf’ün far düzeniyle oldukça büyük benzerlikler gösterecek gibi duruyor.

Araç, ilk bakışta makyajsızmış gibi gözükse de dikkatli bakılırsa prototip aracın ön ve arka tamponlarının gizlenmiş olduğu görülebiliyor. Motor1’de yer alan habere göre ise VW gelişim ekibi, farlarda herhangi bir değişiklik yaşanmamış izlenimi vermek için bu kısımlara çıkartmalar yapıştırmış ve dikkatli bakıldığında LED düzeninin Golf 8’e benzerliği dikkat çekiyor.

2020 model Volkswagen Tiguan

Aracın ön tarafında yapılana benzer bir kamuflaj işleminin stop lambalarına da uygulandığı görülüyor. Tiguan yazısının; T-Cross, T-Roc ve Touareg modellerinde olduğu gibi yeni VW ambleminin altına yerleştirileceği düşünülüyor. Ayrıca arka tarafta bulunan aydınlatma grubunun ön taraftakiler kadar radikal bir değişime uğramayacağı tahmin ediliyor.

Araçta yaşanan tüm bu değişimlerin, 7 koltuklu Allspace modelinde de uygulanacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Dış tasarımda yapılan değişikliklerin yanı sıra kabinin de her iki modelde benzer bir şekilde değişikliğe uğrayacağı bekleniyor. Bunlara ek olarak bilgi eğlence sistemi, sürüş asistanı, döşeme ve trim parçalarının da değişikliklerden payını alacağı tahmin ediliyor.

Araca güç verecek olan kaput altı sistemlerde ise çok büyük değişiklikler yaşanması beklenmiyor. Hafif hibrit desteği gören 1.5 TSI motor kullanılacağı düşünülen yeni Tiguan’da 2.0 TDI ve plug-in hibrit modellerin çıkmasına da olası gözle bakılıyor.