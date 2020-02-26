Mercedes, yeni lüks modeli 2021 model Mercedes-AMG GLA 45'in Cenevre Otomobil Fuarı öncesinde ön tanıtımını gerçekleştirdi. Alman otomobil üreticisi, yüksek performans vadeden sportif SUV'un teknik detaylarını da açıkladı.

2021 Mercedes-AMG GLA 45, normal GLA-Serisi'nin tanıtılmasının ardından Cenevre Otomobil Fuarı'nda gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor. Mercedes, yeni SUV otomobilini, dünyanın en güçlü turboşarjlı dört silindirli motoru ile tanıttı ve aracın teknik özellikleri hakkında bazı bilgiler verdi.

Mercedes-AMG GLA 45, kaputun altında şirketin M139 kod adını verdiği 2.0 litrelik turboşarjlı ve dört silindirli motorunu barındırıyor. Otomotiv devi, bu motoru daha önce A45 ve CLA 45 gibi modellerde kullanmıştı ve bu güç ünitesi, yeni otomobilde 387 beygir gücü ve 480 Nm tork üretecek. Aracın performans versiyonu ise 8 ileri vitesli çift kavramalı şanzımanı ile bu güç çıkışını 421 beygir gücüne kadar yükseltecek.

Mercedes-AMG, GLA 45, 0'dan 100 km/sa hıza 4,3 saniyede ulaşabiliyor. Alman üretici, otomobilin maksimum hızını elektronik olarak 249 km/sa ile sınırlandırmış. Aracın performansından tam olarak yararlanmak isteyenler için Race-Start modu yer alıyor ve bu mod, kısmi ateşleme kesintisi yaparak, vites değişimlerinde daha yüksek performans vadediyor.

GLA 45 ayrıca tork yönlendirmesini düşüren revize edilmiş süspansiyon geometrisine sahip. Uyarlanabilir amortisörler, sürüş zevkine göre kişiselleştirmek için üç mod sunuyor. Mercedes, yol tutuşunu artırabilmek için motorun hemen altına alüminyum bir plaka yerleştirerek ön ağırlığı da artırmış.

Mercedes aracın gücünü dizginlemek için ön tekerlerde standart 13.8 inçlik fren disklerine sahip 4 pistonlu fren kaliperlerini tercih etmiş. Arka tekerlerde ise 13 inçlik diskler ve tek pistonlu kaliperler yer alıyor. Opsiyonel olarak gelen AMG Dynamic Plus Paketi, öndeki parçaları 6 pistonlu kaliperler ve 14.2 inçlik disklerle değiştiriyor.

GLA 45, ön tasarımında dikey ızgaralar ve standart LED farlarla geliyor. Keskin hatlara sahip çamurluklar otomobile daha güçlü bir görünüm sağlıyor. Standart olarak gelen 19 inç jantlar, isteğe göre 21 inçe kadar yükselebiliyor. Arka tarafta ise daha büyük bir tavan spoyleri ve iki adet 3,2 inçlik egzoz borusu içeren revize edilmiş bir tampon var.

Son olarak otomobilin iç kısmında ise daha büyük desteklere sahip ön koltuklar yer alıyor. Eğer bu koltuklar yüksek performanslı sürüşler için yeterli gelmezse, AMG Performance koltuklarıyla değiştirilebiliyor. Orta konsol piyano siyahı renginde ve direksiyon simidi napa deri kaplı olarak tasarlandı.