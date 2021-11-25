Ford, 11 yıl önce Avrupa pazarında yer almaya başlayan ve bugüne kadar pek de değişim geçirmeyen pick-up modeli Ranger’ın tamamen yenilenen versiyonunu tanıttı. Araç; motoru, iç mekan ve tasarımıyla baştan aşağı yenilendi.

Ford’un 2011 yılında üretmeye başladığı ve Avrupa’daki Ranger modellerin yerini alan Ford Ranger T6, uzunca bir süredir büyük bir yenilemeden geçmeden piyasada yer almaya devam ediyordu. Fakat Ford, geçen 11 yıllık sürenin ardından en sonunda Ranger’a el atmaya karar verdi. ABD’li otomobil devi, büyük tasarım değişiklikleriyle birlikte gelen yeni 2022 Ford Ranger’ı tanıttı.

Yeni Ford Ranger’ın en ön plana çıkan özelliği elbette tasarımıydı. Yeni nesil kamyonetlerine benzer bir tasarım çizgisi sunan Ford, yine de ön kısmında Ranger’ı bu araçlardan ayıracak kadar fazla detaya yer veriyor. Ayrıca araç, son gördüğümüz Ford kamyonetlerinden farklı olarak Ford’un klasik logosuyla birlikte geliyor.

Karşınızda yeni Ford Ranger:

Yeni Ranger, eskisine göre daha geniş boyutlara ev sahipliği yapıyor. Aracın aks genişliği ve kasası, önceki modele göre 50 milimetre daha genişletildi. Böylelikle artan aks uzunluğu sayesinde özellikle arka koltukta oturan yolcular daha fazla diz mesafesine sahip olabilecek ve artan kasa sayesinde araçla bir nebze daha fazla yük taşınabilecek.

2022 Ford Ranger’ın motor seçeneklerine indiğimizde bizi 3,0 litrelik turbodizel V6 karşılıyor. Önceki modelde motor, 2,5 litrelik dizel motordu. Ford, yeni motoruyla ilgili verileri henüz paylaşmadı ancak motorun iyi bir performans sunan motor olması bekleniyor. Bu motorun yanı sıra yeni Ranger, tek veya çift turbolu 2,0 litrelik motor seçeneği de olacak. Araç, 6 ileri vitesli ya da otomatik şanzıman ile kullanılabilecek. Son olarak alıcılar, 4x2 ya da 4x4 sürüş seçenekleriyle araca sahip olabilecekler.

Aracın içine geldiğimizdeyse Ford Ranger’ı sevip de içinden nefret edenleri sevindiren bir değişiklikle karşılaşıyoruz. Ford, direksiyonu daha modern hale getirilmiş, içinde iki adet ekran bulunan ve oldukça derli toplu görünen bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Araç, standart olarak dijital gösterge paneliyle satışa sunulacak.

Yeni Ford Ranger’ın Avrupa’da 2022’nin sonunda satışa sunulması bekleniyor.