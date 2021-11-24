BMW, yüksek performanslı modellerini ürettiği M GmbH'nin kuruluşunun 50. yılı için yeni bir logo hazırladı. 2022 model M serisi araçlarda kullanılacak bu logo, 1970'li yıllarda kullanılan M GmbH logosu ile neredeyse aynı.

2022 yılı, Almanya merkezli otomotiv devi BMW için büyük bir önem arz ediyor. Çünkü şirketin performansa odaklı araçlar ürettiği yan markası BMW M GmbH, 2022 yılında 50. yıl dönümünü kutlayacak. Şirket tarafından yapılan açıklamalar, 2022 yılında piyasaya sürülecek M GmbH markalı araçların özel bir logo ile geleceğini ortaya koyuyor.

BMW'nin yeni logosu, tüketicilere çok büyük bir yenilik sunmayacak. Bu bağlamda; BMW'nin yıllardır kullanmakta olduğu dairesel logo, 50. yıla özel logoda da genel olarak korunacak. Ancak M GmbH'nin renklerini logoya dahil eden şirket, bu sayede 2022 model yüksek performanslı araçlarını satın alan tüketicilere eşsiz bir deneyim sunmuş olacak.

2022 model BMW M serisi araçlarda kullanılacak logo işte böyle görünecek

Yukarıda gördüğünüz logo, aslında sıkı BMW takipçileri tarafından bir yerlerden hatırlanmıştır. Eğer siz de onlardan biriyseniz, haklı olduğunuzu söyleyebiliriz. Çünkü şirket, 1973 yılında da yukarıdaki ile neredeyse tamamen aynı olan bir logo kullanmıştı. O logo, işte böyle görünüyordu;

BMW M GmbH markalı için oluşturulan logo, yıllar boyunca bu şekilde kullanılmadı. Şirket, BMW'nin kendi logosunu M serisi araçlarında da kullanırken, ayrım yapılabilmesi için özel etiketler yerleştirildi. Bu etiketler, yukarıda gördüğünüz iki mavi tonu ile bir de kırmızı renkli şeritler içeriyor, bu şeritlerin hemen yanında da M ibaresine yer veriliyordu. O etiket ise şöyle görünüyor;

BMW'nin M markası için yaptığı kutlamalar, yalnızca logo değişikliğinden ibaret olmayacak. Şirket, 2022 yılında üreteceği M serisi araçlarında özel renklere de yer verecek. Bu özel renkler, tahmin edebileceğiniz üzere M GmbH ile özdeşleşen iki ton mavi ve bir de kırmızı olacak. Böylelikle BMW M serisi hayranları, 2022 yılında bir daha asla unutamayacakları araçlara sahip olmuş olacaklar...