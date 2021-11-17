Nissan'ın yıllar sonra yeniden üretme kararı aldığı ikonik spor otomobili 370Z, ABD sokaklarında test edilirken görüldü. İlginç bir kamuflaj çalışmasıyla ortaya çıkan araç, geçtiğimiz aylarda paylaşılan görseller ile tamamen aynı.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Nissan'ın ikonik aracı 370Z'nin yıllar sonra yepyeni bir versiyon ile karşımıza çıktığından bahsetmiştik. Tasarımıyla da teknik donanımıyla da öne çıkan araç, önümüzdeki yılın muhtemelen ikinci yarısında piyasaya sürülerek, 2023 model olarak lanse edilecek. Şimdiyse 370Z ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Nissan'ın yıllar sonra yeniden üretme kararı aldığı 370Z, ABD sokaklarında dolaşırken göründü. Aracın peşine düşen sektör kaynakları, prototip aracın kısa da olsa bir videosunu yayınladılar. Nissan yetkilileri, sokakta test ettikleri aracı pek de alışık olmadığımız türde kamufle etmişler. Öyle ki aracın kaporta bölümünde hiçbir kamuflaj detayı bulunmazken, sadece Nissan logosu ile aracın sağ arka kısmındaki Z rozeti, bantlarla kapatılmış.

İşte Nissan 370Z'nin sokaklardaki görüntüsü

Açık konuşmak gerekirse paylaşılan görüntülerde tasarım ve teknik detaylarla ilgili hiçbir bilgi elde etmek mümkün değil. Nissan, geçtiğimiz aylarda tanıttığı spor aracı üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamış durumda. En azından az sonra sizlerle paylaşacağımız videoda da görebileceğiniz üzere arka kısım, tamamen aynı. Ön kısımda da hiçbir değişiklik göremiyoruz.

Nissan, 370Z'nin prototipini neden sokağa çıkardığına dair bir açıklama yapmadı. Ayrıca bu yolculukta hangi testlerin yapıldığı ve test sonuçlarının ne durumda olduğu da bilinmiyor. Bakalım yıllar sonra orijinaline bağlı kalarak tasarlanan spor otomobil, piyasaya sürüldüğünde ne kadar ilgi görecek...