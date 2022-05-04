Kia, hatchback modeli Soul'ü yeniledi. Tasarımı ile tam bir şehir otomobili olarak karşımıza çıkan Soul, kendisinden beklenmedik seviyede güçlü motoruyla çok konuşulacak gibi görünüyor. Aracın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise belli değil.

Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Kia, bazı ülkelerde satışa sunduğu hatchback modeli Soul'ü yeniledi. 2023 model olarak lanse edilen binek otomobil, ilginç tasarımı ve motor seçenekleri ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. 2023 model Kia Soul'ün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Keskin hatlara sahip olan Kia Soul'ün en dikkat çeken tasarım detayının farları olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça ince bir yapıya sahip olan farlar, sis aydınlatmaları ile birlikte kullanıldığında dikkat çekecek gibi görünüyor. Aracın ön ızgarası ise yenilenmiş durumda. Kia Soul'ün arka kısmına baktığımızda ise bagaj camını çepeçevre saran bir aydınlatma ile karşılaşıyoruz. Orta kısma yerleştirilen egzoz çıkışı ise araca sportif bir hava katmış durumda.

Karşınızda 2023 Kia Soul

Kia Soul'ün iç tasarımına baktığımızda, bir şehir aracı için gayet yeterli olduğunu görüyoruz. Tamamen hayalet yapıdaki ekran araçla ilgili tüm detayları sunuyor. Orta konsola gömülü 10,25 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı da hiç fena görünmüyor. Dijital klima, kablosuz şarj, USB Type-A ve USB Type-C bağlantı noktaları ile arkadaki yolcular için sunulan USB Type-C şarj girişleri de Kia Soul'ün iç tasarımındaki detayları olarak karşımıza çıkıyor. Renkli cam tavanın küçük bir bölümünün açılabilir olduğunu söylemeden geçmeyelim.

2023 model Kia Soul, 147 beygir güç ve 178 Nm tork değeri sunan 2.0 litrelik atmosferik motor ile satışa sunulacak. Bu motor, otomatik şanzıman ile destekleniyor.

Kia'nın yenilenen hatchback modeli; çarpışma engelleme, şerit takip asistanı, sürücü dikkat uyarı sistemi ve uzun far yardımcısı gibi yeni nesil özelliklere sahip. Dileyen tüketiciler, standart olarak sunulan bu özelliklere ek olarak çapraz ve kör nokta kaza engelleme sistemlerini de araçlarında tercih edebilecekler. Harman Kardon ses sistemi, elektronik park freni ve ısıtmalı koltuk gibi özellikler de ekstra olarak tüketicilere sunulacak.