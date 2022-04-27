Mercedes-Benz ailesinin en sevilen serilerinden olan C serisi bu kez de Mercedes-AMG çatısı altında ortaya çıktı.

Alman otomotiv devi Mercedes, son dönemde sürekli olarak C serisi otomobilleri AMG’de göreceğimizin ipuçlarını veriyordu. Ve nihayet Mercedes, AMG ailesine katılan yeni Mercedes C43 hakkında ilk bilgileri paylaştı.

Tasarımsal olarak C serisinden pek de uzaklaşmayan otomobil, AMG’den beklendiği gibi biraz daha agresif bir görünüşe sahip. Aracın yeni ızgarası, ön tamponu ve keskin hatları sayesinde C43, ‘ailenin asi çocuğu’ olarak göze batmayı başarıyor.

Hibrit motor ve 9 ileri otomatik şanzıman ile geliyor

Dışarıdan agresif görünen C43’ün kaputunun altına baktığımızda ise onun gerçek bir AMG olduğunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. 2.0 litrelik 4 silindirli ve turbolu bir motora 48 voltluk bir elektrikli motor ekleyen Mercedes, toplamda 410 beygir ve 500 Nm torka sahip olan bir canavar yaratmayı başardı.

Aracın sahip olduğu ‘Boost’ özelliği, elektrik motorunun tam güçte çalışmasını sağlıyor ve bir nevi ‘modern nitro’ görevi görerek kısa süreliğine de olsa araca fazladan 13 beygir ekliyor. Fabrika çıkışlı olarak 250 km/s ile sınırlandırılan aracın bundan çok daha fazlasını yapabileceğine ise eminiz.

9 İleri otomatik şanzıman ile piyasaya sürülecek olan C43, 4 çeker (AWD) olması ile sahip olduğu gücü rahatça asfalta aktarabiliyor. AMG mühendisleri, aracın güç dağılımını 31/69 yaparak arka tekerleklere daha fazla güç iletilmesini sağlıyor ve bu da her koşulda sorunsuz bir sürüş deneyiminin önünü açıyor.

Araçta aynı zamanda Drag modu olarak adlandırabileceğimiz ‘Race Start’ modu da bulunuyor. Bu mod sayesinde aracınız gerekli ayarlamaları otomatik olarak yaparak aracınızın bitiş çizgisinden geçen ilk araç olmasını sağlıyor. Araçta aynı zamanda F1 araçlarında kullanılan ve turbo gecikmesini (Turbo Lag) en aza düşüren yeni bir teknoloji kullanıldığı açıklandı.

Mercedes yetkilileri şu anda aracın fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Yakın zamanda bayilerde yerini alacak olan Mercedes-AMG C43’ün fiyatının yakında açıklanacağı düşünülüyor.

İşte Mercedes-AMG C43'ten görseller