Lamborghini, sevilen SUV modeli Urus'un yeni versiyonunu tanıttı. 2023 yılında piyasaya sürülecek olan Urus S isimli model, orijinal versiyondan ufak tefek farklara sahip. İşte Lamborghini'nin yeni SUV modelinin tasarımı ve özellikleri...

İtalyan spor otomobil üreticisi Lamborghini, 2018 yılında Urus ismini verdiği SUV modelini piyasaya sürmüştü. Yıllar içerisinde büyük bir ilgi gören araç, şimdi yeni bir versiyona kavuştu. Lamborghini Urus S olarak isimlendirilen ve 2023 model olarak lanse edilen SUV, standart Urus'tan bir nebze daha farklı görünüyor.

Hem orijinal Urus hem de Urus Performante, pek çok kişi için etkileyici kabul edilen tasarıma sahipti. Urus S'in tasarımı da aynı durumu sürdürecek gibi görünüyor. Bu bağlamda; incecik gündüz aydınlatma farlarını içine alan sert far yapısı, iri ızgara ve keskin hatlar, Urus S'in öne çıkan tasarım detayları arasında yer alıyor.

Karşınızda 2023 Lamborghini Urus S

Ön kısımda dikkat çeken ince LED şerit aydınlatma, arka kısımda da tercih edilmiş ve ihtişamlı bir görüntü sunuyor. Bir kez daha keskin hatların bizi karşıladığı Urus S'in dört egzoz çıkışı, bu aracın aslında motoru ile ilgili de ipucu veriyor.

2023 model Lamborghini Urus S'in iç kısmı da dış tasarımı kadar gösterişli. Tamamen dijital gösterge ekranına sahip olan SUV, orta konsolunda ise nispeten küçük bir bilgi-eğlence ekranına sahip. Bu ekranın hemen altında da klima ve koltuk kontrolü için tasarlanmış olan dokunmatik ekranı görüyoruz. Koltukların ortasında yer alan bölümde ise uçak kokpitini andıran, sürüş modlarının ve vites geçişlerinin ayarlanmasını sağlayan bir ekipman yer alıyor. SUV'un bir diğer iç tasarım detayı ise açılabilir panaromik cam tavana sahip olması.

Lamborghini Urus S'te 666 beygir gücü ve 850 Nm tork değerine sahip olan çift turboşarjlı 4.0 litrelik V8 motor kullanılıyor. Bu motoru zorlayan bir sürücünün ulaşabileceği en yüksek hız 305 km/sa olarak açıklandı. Aracın 0-200 km/sa hızlanması ise 12,5 saniye olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Lamborghini, Urus S'in fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.