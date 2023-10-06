Nobel Barış Ödülü, İranlı aktivist Narges Mohammadi'ye verildi. Mohammadi, özellikle de insan hakları üzerine yaptığı çalışmalar ve İran rejiminin kadınlara yönelik baskısına karşı direnmekle biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde tıp, fizik, kimya ve edebiyat kategorilerinde ödül dağıtan Nobel Komitesi, bugün de Nobel Barış Ödülü için açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, bu yıl Nobel Barış Ödülünün Narges Mohammadi'ye verildiği belirtildi. Peki Narges Mohammadi kim?

Nobel Barış Ödülüne layık görülen Narges Mohammadi, İranlı bir aktivist. İnsan hakları ve özgürlük üzerine çalışan, İnsan Hakları Savunucuları Merkezinde de başkan yardımcısı olarak görev yapan Mohammadi, İran rejiminin özellikle de kadınlara yönelik baskıları için de yoğun çaba sarfetti.

Narges Mohammadi, 1998'den beri hapse girip çıkıyor

Narges Mohammadi ile İran rejimi arasındaki sorunlar, yıllardır devam ediyor. İlk kez 1998 yılında hapishane ile tanışan aktivist, bundan bir yıl sonra serbest bırakıldı. 2011'de yeniden hapis cezasına çarptırılan Mohammadi, bir yıl yattıktan sonra tekrar serbest bırakıldı. 2015'te yeniden hapse atılan Nobel Barış Ödülü sahibi, 2020 yılında tekrardan serbest kaldı. Ancak bu tutuklama süreci bir türlü bitmedi. 2021'in sonlarına doğru tutuklanan ve 2022'de serbest bırakılan Mohammadi, demir parmaklıklardan bir türlü kurtulamadı...

Nobel Barış Ödülü 2022 kime verilmişti?

Nobel Komitesi, geçtiğimiz yıl Belaruslu insan hakları avukatı Ales Bialiatski ile Rusya ve Ukrayna'da bulunan iki insan hakları kuruluşunu, Nobel Barış Ödülüne layık görmüştü. Bialiatski, 1980'li yıllarda Belarus'ta yaşanan demokrasi girişiminin liderlerinden biriydi. Nobel Barış Ödülü 2022 ile ilgili detaylı bilgi için buradaki haberimize göz atabilirsiniz.

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