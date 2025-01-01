2024 yılını artık geride bırakıyoruz ve bu koca yılda çıkan tüm oyunlar arasından en iyi 20 oyun listelendi.

2024 yılının artık son günündeyiz ve geride bıraktığımız koca yılda birçoğumuz sayısız oyuna bilgisayarlarımızda ve konsollarımızda yer verdik.

Gerek hissettirdikleriyle gerek verdiği keyif ile oyunlarda hepimiz için iyi ve kötü tanımı birbirinden farklı olsa da global çaptaki inceleme editörlerinin verdiği puanların ortalamasına göre 2024 yılının en iyi 20 oyunu Metacritic'te listelendi.

2024 yılının en iyi 20 oyunu

Sıra Oyun Metascore 20 ANTONBLAST 88 19 Tactical Breach Wizards 88 18 Lorelei and the Laser Eyes 88 17 Castlevania Dominus Collection 89 16 Like a Dragon: Infinite Wealth 89 15 Horizon Forbidden West: Complete Edition 89 14 Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon 89 13 Destiny 2: The Final Shape 89 12 Tekken 8 90 11 Thank Goodness You're Here! 90

20 ile 11. sıra arasındaki oyunlara baktığımızda en dikkat çeken oyunlardan biri şüphesiz Yakuza serisinin yeni oyunlarından Like a Dragon: Infinite Wealth. Ayrıca yılın başında PC'ye gelen Horizon Forbidden West: Complete Edition paketi de 89 puanıyla dikkat çekiyor.

Bunun yanı sıra Nintendo Switch'e özel oyun olan Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon da ilk 20'ye giren özel oyunlardan biri konumunda.

Sıra Oyun Metascore 10 The Last of Us Part II Remastered 90 9 Balatro 90 8 Satisfactory 91 7 Animal Well 91 6 UFO 50 91 5 Slay the Princess - The Pristine Cut 92 4 Final Fantasy VII Rebirth 92 3 Metaphor: ReFantazio 94 2 Astro Bot 94 1 Elden Ring: Shadow of the Erdtree 94

Listenin ilk 10 sırasına baktığımızda ise bizleri bu yıl vaktimizin büyük bir kısmını ayırdığımız oyunlar karşılıyor.

Elden Ring'in satış rekorları kıran DLC'si Shadow of the Erdtree ilk sırayı 94 puanla alırken, Game Awards'a damga vuran ve GOTY adaylığı bulunan Metaphor: ReFantazio da 3. sırada yine 94 puan ile yer alıyor.

Peki sizin 2024 yılı için favori oyununuz hangisiydi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.