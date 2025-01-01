2024 yılının artık son günündeyiz ve geride bıraktığımız koca yılda birçoğumuz sayısız oyuna bilgisayarlarımızda ve konsollarımızda yer verdik.
Gerek hissettirdikleriyle gerek verdiği keyif ile oyunlarda hepimiz için iyi ve kötü tanımı birbirinden farklı olsa da global çaptaki inceleme editörlerinin verdiği puanların ortalamasına göre 2024 yılının en iyi 20 oyunu Metacritic'te listelendi.
2024 yılının en iyi 20 oyunu
|Sıra
|Oyun
|Metascore
|20
|ANTONBLAST
|88
|19
|Tactical Breach Wizards
|88
|18
|Lorelei and the Laser Eyes
|88
|17
|Castlevania Dominus Collection
|89
|16
|Like a Dragon: Infinite Wealth
|89
|15
|Horizon Forbidden West: Complete Edition
|89
|14
|Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon
|89
|13
|Destiny 2: The Final Shape
|89
|12
|Tekken 8
|90
|11
|Thank Goodness You're Here!
|90
20 ile 11. sıra arasındaki oyunlara baktığımızda en dikkat çeken oyunlardan biri şüphesiz Yakuza serisinin yeni oyunlarından Like a Dragon: Infinite Wealth. Ayrıca yılın başında PC'ye gelen Horizon Forbidden West: Complete Edition paketi de 89 puanıyla dikkat çekiyor.
Bunun yanı sıra Nintendo Switch'e özel oyun olan Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon da ilk 20'ye giren özel oyunlardan biri konumunda.
|Sıra
|Oyun
|Metascore
|10
|The Last of Us Part II Remastered
|90
|9
|Balatro
|90
|8
|Satisfactory
|91
|7
|Animal Well
|91
|6
|UFO 50
|91
|5
|Slay the Princess - The Pristine Cut
|92
|4
|Final Fantasy VII Rebirth
|92
|3
|Metaphor: ReFantazio
|94
|2
|Astro Bot
|94
|1
|Elden Ring: Shadow of the Erdtree
|94
Listenin ilk 10 sırasına baktığımızda ise bizleri bu yıl vaktimizin büyük bir kısmını ayırdığımız oyunlar karşılıyor.
Elden Ring'in satış rekorları kıran DLC'si Shadow of the Erdtree ilk sırayı 94 puanla alırken, Game Awards'a damga vuran ve GOTY adaylığı bulunan Metaphor: ReFantazio da 3. sırada yine 94 puan ile yer alıyor.
Peki sizin 2024 yılı için favori oyununuz hangisiydi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.