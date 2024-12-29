Steam'in artık efsaneleşen mevsimsel indirimlerinden Kış İndirimleri geçtiğimiz hafta başlamıştı. 2 Ocak TSİ 21.00’e kadar devam edecek kampanya kapsamında yüzlerce PC oyunu hâlihazırda Steam'de indirimde.
Biz de bu indirimlerde oyun almak isteyen ancak çok fazla para harcamak istemeyenler için daha önce hazırladığımız 10 dolar altı oyunların yanı sıra 5 dolar altı oyunlar listesi hazırladık. Listemizde fiyatı 5 doların (175 TL) altındaki oyunlar yer alıyor.
Steam Kış İndirimleri'nde 5 dolar altına alınabilecek oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Titanfall 2
|29,99$
|2,99$ (-%90)
|South Park: The Stick of Truth
|23,99$
|2,39$ (-%90)
|Fallout: New Vegas
|5,99$
|2,99$ (-%50)
|HELLDIVERS: Dive Harder Edition
|19,99$
|3,99$ (-%80)
|Need for Speed Heat
|69,99$
|3,49$ (-%95)
|Doom
|11,99$
|2,39$ (-%80)
|Back 4 Blood
|59,99$
|2,99$ (-%95)
|Keep Talking and Nobody Explodes
|7,99$
|0,79$ (-%90)
|Total War: WARHAMMER
|49,99$
|4,99$ (-%90)
|The Forest
|10,49$
|1,04$ (-%90)
|Divinity: Original Sin - Enhanced Edition
|22,29$
|2,29$ (-%90)
|Firewatch
|10,49$
|1,04$ (-%90)
|Stellaris
|23,99$
|2,39$ (-%90)
|Planet Coaster
|20,99$
|1,04$ (-%95)
|Borderlands Game of the Year Enhanced
|29,99$
|2,99$ (-%90)
|Assassin's Creed Origins
|47,99$
|4,79$ (-%90)
|Metro Exodus
|22,99$
|2,29$ (-%90)
|Batman: Arkham Origins
|19,99$
|1,99$ (-%90)
Steam Kış İndirimleri'nde 10 dolar altına alınabilecek oyunlar listemiz için:
Benim bütçe derdim yok diyorsanız Kış İndirimleri'nde fiyatı düşen diğer oyunlara buradan ulaşabilirsiniz: