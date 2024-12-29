Steam'in yeni Kış İndirimleri'nde sudan ucuz diyebileceğimiz 5 dolar altı oyunlardan sizler için en önemlilerini listeledik.

Steam'in artık efsaneleşen mevsimsel indirimlerinden Kış İndirimleri geçtiğimiz hafta başlamıştı. 2 Ocak TSİ 21.00’e kadar devam edecek kampanya kapsamında yüzlerce PC oyunu hâlihazırda Steam'de indirimde.

Biz de bu indirimlerde oyun almak isteyen ancak çok fazla para harcamak istemeyenler için daha önce hazırladığımız 10 dolar altı oyunların yanı sıra 5 dolar altı oyunlar listesi hazırladık. Listemizde fiyatı 5 doların (175 TL) altındaki oyunlar yer alıyor.

Steam Kış İndirimleri'nde 5 dolar altına alınabilecek oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Titanfall 2 29,99$ 2,99$ (-%90) South Park: The Stick of Truth 23,99$ 2,39$ (-%90) Fallout: New Vegas 5,99$ 2,99$ (-%50) HELLDIVERS: Dive Harder Edition 19,99$ 3,99$ (-%80) Need for Speed Heat 69,99$ 3,49$ (-%95) Doom 11,99$ 2,39$ (-%80) Back 4 Blood 59,99$ 2,99$ (-%95) Keep Talking and Nobody Explodes 7,99$ 0,79$ (-%90) Total War: WARHAMMER 49,99$ 4,99$ (-%90) The Forest 10,49$ 1,04$ (-%90) Divinity: Original Sin - Enhanced Edition 22,29$ 2,29$ (-%90) Firewatch 10,49$ 1,04$ (-%90) Stellaris 23,99$ 2,39$ (-%90) Planet Coaster 20,99$ 1,04$ (-%95) Borderlands Game of the Year Enhanced 29,99$ 2,99$ (-%90) Assassin's Creed Origins 47,99$ 4,79$ (-%90) Metro Exodus 22,99$ 2,29$ (-%90) Batman: Arkham Origins 19,99$ 1,99$ (-%90)

Steam Kış İndirimleri'nde 10 dolar altına alınabilecek oyunlar listemiz için:

Benim bütçe derdim yok diyorsanız Kış İndirimleri'nde fiyatı düşen diğer oyunlara buradan ulaşabilirsiniz: