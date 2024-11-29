Metacritic ile Opencritic'in en yüksek reytingli oyunlar listeleri, çarpıcı detaylar ortaya koydu. Her iki internet sitesinin oluşturduğu listesinin ilk 5 sırasında yer alan oyunlardan 4 tanesi ortak.

2024 yılı, en azından bazı oyunseverler için sönük geçti. Bunun başlıca nedeni, bu yıl tanıştığımız oyunların alıştıklarımızdan nispeten farklı türlere sahip olmasıydı. Ancak bu demek olmuyor ki bu yıl piyasaya sürülen oyunlar kaliteli değil.

The Game Awards ve Steam Ödülleri gibi etkinlikler giderek yaklaşırken, sektörle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Metacritic ile Opencritic, en yüksek reytingli oyunlar listelerinde çarpıcı detaylar ortaya koydular. Her iki internet sitesinin metodolojileri farklı olsa da oluşturulan listelerin ilk iki sıralaması aynıydı. Üstelik listelerin devamı da ciddi anlamda ortaktı.

Metacritic ile Opencritic'e göre yılın en yüksek reytingli iki oyunu şöyle:

Oyun Metacritic Puan Opencritic Puan Astro Bot 94 95 Elden Ring: Shadow of the Erdtree 94 94

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Astro Bot, yılın en yüksek reytingli oyunu olarak kayıtlara geçti. Elden Ring: Shadow of the Erdtree ise hemen hemen Astro Bot ile aynı puanı almış durumda.

Metacritic'e göre listenin devamında 94 puanla Metaphor: ReFantazio, 92 puanla Final Fantasy VII: Rebirth ve 91 puanla da UFO 50 yer alıyor. Opencritic'te ise 94 puanla Vampire Survivors: Ode to Castlevania'yı, 93 puanla Metaphor: ReFantazio'yu ve 93 puanla da Final Fantasy VII Rebirth'ü görüyoruz. Yani yılın en yüksek reytingine sahip 5 oyunundan 4 tanesi, her iki listede de ortak olarak bulunuyor.