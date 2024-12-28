Ekip olarak, 2024’te oynamaya doyamayıp çok beğendiğimiz oyunları sizin için derledik.

Oynadığımız oyunları sadece eğlenmek için değil, başka bir amaç için daha kullanalım; sizinle de paylaşalım, tavsiye edelim, siz de oynayın diye önerilerle geldik.

2024 yılında ekibimizin oynadığı favori oyunları bir araya getirdik. Siz de kendi favorilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın!

Emre, 2 farklı favoriyle geliyor. Biri, bu yıl pek çok kişinin oynadığı “Baldur’s Gate 3”, diğeri ise “Warhammer 40.000: Space Marine 2”. Baldur’s Gate 3’ü bilmeyen varsa diye anlatalım; Dungeons&Dragons evreninde geçen bir role-play oyunu aslında. Oyuncular, zihinsel kontrol sağlayan bir parazit tarafından enfekte edilmiş bir grup maceracıyı yöneterek özgürlüklerini kazanmak ve dünyayı tehdit eden büyük bir tehlikeyi durdurmaya çalışıyor.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 ise güç ve öfkeyle galaksiyi kurtarmaya çalışan bir askerin hikâyesini anlatıyor. İnsanlık, acımasız Tyranid istilasıyla yüzleşirken siz dev bir zırh içinde kan ve kaosun içine atlıyorsunuz.

Haber ekimizden Beyazıt’ın 2024 yılında oynayıp en çok beğendiği oyun “Battlefield 2042” olmuş. Battlefield 2042’te modern savaşın kaosunu geleceğin teknolojisiyle harmanlanmış hâlde buluyorsunuz. Kıtlıklar, doğal afetler, çatışmalar… Oyunda sürekli tetikte kalmanız gerek.

Özgün içerik ekibimzden Deniz’in geçtiğimiz yılda oynadığı ve bize önermek istediği oyun “Mafia Definite Edition”. Oyun, 1930'ların suç dolu Amerika'sında geçiyor. Tommy Angelo adlı bir taksi şoförü, tesadüf eseri kendini bir mafya dünyasında buluyor ve organize suçun en tepesine yerleşiyor. Oyunda, dönemin atmosferini yansıtan detaylara hayran kalacaksınız.

Video ekibimizden, YouTube videolarımızın sevilen yüzü Şahin’in 2024’te oynamaktan kendini alamadığı oyun “Frostpunk 2” imiş, "Daha ne kadar zor olabilir ki?" diye düşündüğünüz anlarda yüzünüze tokat gibi bir gerçeklik getiren bu hayatta kalma-şehir kurma oyunu, ilk oyunun 30 yıl sonrasında geçiyor ve bu sefer petrol kaynaklarını keşfetme mücadelesiyle uğraşıyoruz.

Sosyal medya ekibimizden Yasin'in 2024 yılında en çok oynadığı oyun, GTA 6 çıkana kadar hasret gidermek için GTA 5 (Grand Theft Auto V) olmuş. Hepiniz ne olduğunu az çok biliyorsunuzdur ancak biz yine de 1 cümleyle açıklayacak olursak: Los Santos ve çevresinde, üç ana karakter (Michael, Franklin ve Trevor) arasında geçiş yaparak oynayabileceğiniz bir açık dünya oyunu kendisi.

“Spider-Man 2” oyunu, haber ekimizden Gökay’ın 2024 favorisiymiş. Spider-Man’i hepiniz biliyorsunuz, baştan anlatmamıza gerek yok ama şunu söyleyebiliriz ki Peter Parker ve Miles Morales'in kontrolünü alarak New York şehrini tehdit eden Kraven the Hunter ve Venom gibi düşmanlara karşı mücadele etmek istiyorsanız buyrun konsol başına…

Sizin bu oyunlar arasından oynadığınız var mı veya başka tavsiye edebileceğiniz oyunlar oynadınız mı? Yorumlarda merakla cevaplarınızı bekliyoruz!

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