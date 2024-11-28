2024 Steam Ödülleri oylamasında son haftaya girildi. Yılın en iyi oyununu belirlemek için son hafta heyecanı başladı.

Valve, 2024 yılı Steam Ödülleri için oy verme sürecinin ilk turunu başlattı. Oyuncular, 4 Aralık'a kadar 11 farklı kategoride aday gösterebilecek ve Yılın PC Oyunu ödülü için yarışacak oyunları seçebilecekler.

Steam’de başlatılan oylama süreci, Sonbahar İndirimi boyunca devam edecek. Steam’in resmi web sitesinde duyurulan 11 kategorilik "Steam Ödülleri" için oylama 4 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Kazananlar ise 31 Aralık’ta, Türkiye saatiyle 21.00’de açıklanacak.

Yılın oyunu için 16 aday yarışıyor

Bu yıl ödül için yarışan 16 oyun arasında Helldivers II, Sons of the Forest ve Silent Hill 2 Remake gibi dikkat çeken isimler yer alıyor. Farming Simulator 25, Final Fantasy XVI ve Warhammer 40,000: Space Marine 2 gibi popüler oyunlar da adaylar arasında bulunuyor.

2024 Steam Yılın Oyunu ödülü için oy verme süreci başladı. Bu yıl ödül için yarışan 16 oyun arasında ise şu başlıklar bulunuyor:

Helldivers II

Sons of the Forest

Farming Simulator 25

Silent Hill 2 Remake

Black Myth: Wukong

Warhammer 40,000: Space Marine 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Final Fantasy XVI

Ghost of Tsushima: Director's Cut

Liar's Bar

Balatro

Metaphor: ReFantazio

Enshrouded

Satisfactory

Red Dead Redemption 1

Once Human

Oylama süreciyle birlikte, adaylar Yılın Oyunu Ödülü de dahil olmak üzere farklı kategorilerde yarışacak. Kategoriler ise şu şekilde: