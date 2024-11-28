Valve, 2024 yılı Steam Ödülleri için oy verme sürecinin ilk turunu başlattı. Oyuncular, 4 Aralık'a kadar 11 farklı kategoride aday gösterebilecek ve Yılın PC Oyunu ödülü için yarışacak oyunları seçebilecekler.
Steam’de başlatılan oylama süreci, Sonbahar İndirimi boyunca devam edecek. Steam’in resmi web sitesinde duyurulan 11 kategorilik "Steam Ödülleri" için oylama 4 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Kazananlar ise 31 Aralık’ta, Türkiye saatiyle 21.00’de açıklanacak.
Yılın oyunu için 16 aday yarışıyor
Bu yıl ödül için yarışan 16 oyun arasında Helldivers II, Sons of the Forest ve Silent Hill 2 Remake gibi dikkat çeken isimler yer alıyor. Farming Simulator 25, Final Fantasy XVI ve Warhammer 40,000: Space Marine 2 gibi popüler oyunlar da adaylar arasında bulunuyor.
2024 Steam Yılın Oyunu ödülü için oy verme süreci başladı. Bu yıl ödül için yarışan 16 oyun arasında ise şu başlıklar bulunuyor:
- Helldivers II
- Sons of the Forest
- Farming Simulator 25
- Silent Hill 2 Remake
- Black Myth: Wukong
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Final Fantasy XVI
- Ghost of Tsushima: Director's Cut
- Liar's Bar
- Balatro
- Metaphor: ReFantazio
- Enshrouded
- Satisfactory
- Red Dead Redemption 1
- Once Human
Oylama süreciyle birlikte, adaylar Yılın Oyunu Ödülü de dahil olmak üzere farklı kategorilerde yarışacak. Kategoriler ise şu şekilde:
- Yılın VR Oyunu Ödülü
- Sevgili Çaba Ödülü (Labor of Love)
- Steam Deck’te En İyi Oyun Ödülü
- Arkadaşlarla Daha İyi Ödülü
- En İyi Görsel Tarzı Ödülü
- En Yenilikçi Oyun Oynama Ödülü
- Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü
- En İyi Müzik Ödülü
- En İyi Hikaye Ödülü
- Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü