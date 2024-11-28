Kasım ayının indirim ayı demek olduğunu artık herkes biliyoruz. Tabii ki bu durum oyunlar için de geçerli. Xbox’tan PlayStation’a, Ubisoft’tan Epic Games’e kadar birçok şirketin Black Friday kampanyalarının başladığını görmüştük. En çok beklenenlerden biri de Steam’di. Platform, dün akşam nihayet “Sonbahar İndirimleri”ni başlattı.
Kampanya kapsamında yüzlerce Steam oyunu devasa oranlarda indirime girdi. Bu içeriğimizde fiyatı düşen farklı kategorilerden bazı oyunlara göz atıyoruz. Kampanyanın 4 Aralık 2024 TSİ 21.00’e kadar devam edeceğini belirtelim.
Steam Sonbahar İndirimleri'nde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Baldur's Gate 3
|34,99 dolar
|27,99 dolar (%20)
|Dead by Daylight
|14,99 dolar
|5,99 dolar (%60)
|EA Sports FC 25
|69,99 dolar
|34,99 dolar (%50)
|The Last of Us Part I
|59,99 dolar
|35,99 dolar (%40)
|The Witcher 3: Wild Hunt
|29,99 dolar
|7,49 dolar (%75)
|Battlefield 1
|39,99 dolar
|2,79 dolar (%93)
|Detroit Become Human
|31,99 dolar
|9,59 dolar (%70)
|Forza Horizon 5
|32,78 dolar
|16,39 dolar (%50)
|God of War
|49,99 dolar
|19,99 dolar (%60)
|Senua's Saga Hellblade II
|22,99 dolar
|14,94 dolar (%35)
|Euro Truck Simulator 2
|10,09 dolar
|2,52 dolar (%75)
|Cyberpunk 2077
|44,99 dolar
|20,24 dolar (%55)
|Rust
|18,99 dolar
|11,39 dolar (%40)
|Diablo IV
|49,99 dolar
|29,99 dolar (%40)
|Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|49,99 dolar
|19,99 dolar (%60)
|Stardew Valley
|5,99 dolar
|4,19 dolar (%30)
|Dying Light
|12,99 dolar
|2,59 dolar (%80)
|Days Gone
|49,99 dolar
|12,49 dolar (%75)
|Black Desert
|4,99 dolar
|0,49 dolar (%90)
|GTA V
|39,98 dolar
|14,98 dolar (%63)
Steam Sonbahar İndirimleri'nde fiyatı düşen tüm oyunlara göz atmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Diğer platformlarda devam eden indirimler için