Steam, çok beklenen Sonbahar İndirimleri'ni dün akşam başlattı. Kısa süreli kampanyada yüzlerce oyun %90'lara varan oranda indirime girdi.

Kasım ayının indirim ayı demek olduğunu artık herkes biliyoruz. Tabii ki bu durum oyunlar için de geçerli. Xbox’tan PlayStation’a, Ubisoft’tan Epic Games’e kadar birçok şirketin Black Friday kampanyalarının başladığını görmüştük. En çok beklenenlerden biri de Steam’di. Platform, dün akşam nihayet “Sonbahar İndirimleri”ni başlattı.

Kampanya kapsamında yüzlerce Steam oyunu devasa oranlarda indirime girdi. Bu içeriğimizde fiyatı düşen farklı kategorilerden bazı oyunlara göz atıyoruz. Kampanyanın 4 Aralık 2024 TSİ 21.00’e kadar devam edeceğini belirtelim.

Steam Sonbahar İndirimleri'nde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Baldur's Gate 3 34,99 dolar 27,99 dolar (%20) Dead by Daylight 14,99 dolar 5,99 dolar (%60) EA Sports FC 25 69,99 dolar 34,99 dolar (%50) The Last of Us Part I 59,99 dolar 35,99 dolar (%40) The Witcher 3: Wild Hunt 29,99 dolar 7,49 dolar (%75) Battlefield 1 39,99 dolar 2,79 dolar (%93) Detroit Become Human 31,99 dolar 9,59 dolar (%70) Forza Horizon 5 32,78 dolar 16,39 dolar (%50) God of War 49,99 dolar 19,99 dolar (%60) Senua's Saga Hellblade II 22,99 dolar 14,94 dolar (%35) Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar 2,52 dolar (%75) Cyberpunk 2077 44,99 dolar 20,24 dolar (%55) Rust 18,99 dolar 11,39 dolar (%40) Diablo IV 49,99 dolar 29,99 dolar (%40) Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 49,99 dolar 19,99 dolar (%60) Stardew Valley 5,99 dolar 4,19 dolar (%30) Dying Light 12,99 dolar 2,59 dolar (%80) Days Gone 49,99 dolar 12,49 dolar (%75) Black Desert 4,99 dolar 0,49 dolar (%90) GTA V 39,98 dolar 14,98 dolar (%63)

Steam Sonbahar İndirimleri'nde fiyatı düşen tüm oyunlara göz atmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Diğer platformlarda devam eden indirimler için