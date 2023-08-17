Mercedes-AMG, SL 63 isimli otomobilinin özel bir versiyonunu tanıttı. Sınırlı sayıda üretilecek otomobil, sadece ABD'de satılacak.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz'in yüksek performans markası Mercedes-AMG, "SL 63" isimli efsane otomobilinin özel bir versiyonunu tanıttı. "SL 63 Manufaktur Big Sur" olarak isimlendirilen bu otomobil, kaput altında orijinal SL63 ile benzer olsa da renk ve iç döşemeleri ile benzersiz. Mercedes-AMG, bu otomobilin sınırlı sayıda üretileceğini ve sadece ABD pazarında satın alınabileceğini açıkladı.

Mercedes-AMG mühendisleri, bu özel otomobil için eşsiz bir renk tercih ettiler. "Orange Flame Metallic" olarak isimlendirilen bu renk, aracı Güneş'in gün batımındaki hali gibi görünmesini sağlıyor. 21 inç siyah renkli jantlar, yine siyah renkli fren kaliperleri ve AMG markasına özel krom paketi ile desteklenen otomobil, daha ilk görüşte kendine hayran bırakmayı başarıyor. Ve tüm bunların ötesinde bir detay daha var. Bu araçta, Mercedes-AMG özel logosu bulunuyor. Daha önce hiçbir SL 63'te bu logoya yer verilmemişti.

Karşınızda Mercedes-AMG SL 63 Manufaktur Big Sur!

Mercedes-AMG'nin sınırlı sayıda üretilecek otomobilin renkleri dışındaki tasarım detayları, orijinal versiyon ile aynı. Bu bağlamda; sert hatlara sahip far tasarımı ve iri ızgara, Manufaktur Big Sur versiyonda da korunuyor. Bu durumu aslında iç kısımda da görüyoruz ancak bazı farklılıklar var. Fabrika çalışanları, bu aracın iç döşemesini ilmik ilmik işlediler.

Mercedes-AMG SL 63 Manufaktur Big Sur'un iç tasarımına baktığımızda, mistik kırmızı ve siyah renkli nappa deri döşeme ile karşılaşıyoruz. Yapılan açıklamaya göre koltuk kumaşlarındaki dikişlere makine müdahalesi yok. Terziler, bu özel otomobilin kumaş kaplamasını ellerinde diktiler. İşlemeli AMG logoları ile uzun tüylü paspaslar da özel üretim Mercedes-AMG'nin tasarım detayları arasında yer alıyor.

Sınırlı sayıda üretilecek Mercedes-AMG SL 63 Manufaktur Big Sur'un kaputunun altında 4.0 litrelik V8 motor bulunuyor. 577 beygir gücü ve 800 Nm tork üretebilen bu otomobil, Mercedes-AMG'nin 9 ileri vitesli Speedshift MCT 9G şanzıman ile destekleniyor. Ayrıca, dört tekerden çekiş sistemi 4MATIC+ da bu otomobilde mevcut. Mercedes-Benz, aracın 3,5 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayacağını, maksimum hızının ise 315 km/s ile sınırlandırıldığını açıkladı.

Mercedes-AMG, bu eşsiz otomobilin fiyatına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Orijinal Mercedes-AMG SL 63 ile ilgili detaylı bilgi için: