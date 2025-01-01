LG, CES 2025'te tanıttığı yeni LG Gram serisini duyurdu. LG'nin 2025 model Gram serisi, cihaz içi ve bulut tabanlı yapay zekâ teknolojileriyle hız, güvenlik ve verimlilik sağlıyor.

LG, 2025 LG gram serisi ile karşımızda. Şirket, CES 2025'te sergilenecek olan yeni dizüstü bilgisayar serisini tanıttı. Yeni modeller LG’nin ilk cihaz içi yapay zekâ destekli laptopları olma özelliği taşıyor.

2025 LG gram serisi, yerel ve bulut tabanlı yapay zekâyı birleştiren gram yapay zekâ teknolojisiyle güçlendirildi. Kullanıcı deneyimlerini kişiselleştirirken güvenliği ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

LG Gram yapay zekâ teknolojisi

2025 LG gram serisi, cihaz içi yapay zekâ (gram chat On-Device) sayesinde verileri yerel olarak işleyerek daha hızlı ve güvenli yanıtlar sağlıyor olacak. Bulut tabanlı yapay zekâ (gram chat Cloud) ise, web tabanlı analizler sunarak kişisel takvim ve e-posta entegrasyonu ile verimliliği artırıyor olacak.

LG gram serisi, Intel’in en yeni işlemcileri olan Core Ultra H ve V serileriyle destekleniyor. Bu işlemciler Arrow Lake ve Lunar Lake isimleriyle tanınıyor ve her biri farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre optimize edilmiş özellikler sunuyor. Arrow Lake işlemcileri, daha iyi işlemci ve grafik performansı sağlarken, Lunar Lake ise Microsoft’un Copilot+ PC işlevselliğiyle birlikte verimliliği artırıyor.

Yeni serinin öne çıkan modellerinden biri, taşınabilirliği ve yüksek performansı bir araya getiren LG gram Pro 17Z90TR. Ayrıca gram Pro 16Z90TS, Microsoft Copilot+ işlevine sahip ilk gram modeli. 2025 serisinin bir başka ilginç ürünü ise LG gram Pro 2-in-1, kablosuz şarj edilebilen bir kalemle geliyor olacak. gram Link 2.0 ise cihazlar arası sorunsuz bağlantı ve içerik paylaşımı imkanı sunuyor.