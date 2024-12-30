LG de her ürününe ekran koymaya başladı. Şirket, 27 inçlik dokunmatik ekranla gelen mikrodalga fırınını tanıttı.

Ev ürünü de üreten teknoloji markaları, artık bu tarz eşyalara da ekranlar ekliyordu. Özellikle de Samsung’un buzdolabından çamaşır makinesine kadar “her eşyada ekran” yaklaşımını sergilemeye başladığını görmüştük. Şimdi ise LG’den bu tarz bir hamle geldi.

Güney Kore merkezli teknoloji devi, bugün yeni Signature mikrodalga fırınını tanıttı. Bu ürün, oldukça büyük bir ekranla geliyor.

Fırına bağlı çalışacak, 27 inç LCD dokunmatik ekranı ve hoparlörleriyle size bilgi verecek

Yeni mikrodalganın birçok ilginç özelliği var. Ama tabii ki en çok dikkat çekeni ekranı. Öyle ki cihazda 27 inçlik LCD dokunmatik ekran görüyoruz. Ayrıca hoparlörler de eklenmiş. Küçük bir televizyon gibi duran bir cihaz desek yanlış olmaz.

LG, yeni mikrodalga fırınının hem gelişmiş bir yemek deneyimi hem de sürükleyici bir eğlence deneyimi sunacağını ifade etmiş. Bu ürün, LG’nin fırınıyla da eşleşerek kullanıcının yemeklerin pişirme durumunu kolayca takip etmesini ve eğilmeye gerek kalmamasını sağlayacakmış. Yani amacı fırına bakmak için eğilmenizin önüne geçmek. Sırf bunun için alınır mı kararı size bırakıyoruz.