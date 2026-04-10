En Çok Kullanılan Akıllı Telefon İşletim Sistemleri Belli Oldu: Android'den iPhone'a Göç Var!

Dünyada en çok kullanılan işletim sistemleri açıklandı. Android'den iOS'e ciddi bir geçiş olduğu görüldü.

Android ve iOS, dünya çapında en popüler işletim sistemleri konumunda bulunuyor. Tabii ki Android kullanan markaların sayısı bir hayli fazla olduğu için bu işletim sistemi zirvede ancak sadece iPhone’larda gördüğümüz iOS’i kullananların sayısı da bir hayli fazla. Peki bu sistemlerin pazar payları nasıl?

Global araştırma firması Counterpoint, 2025’in son çeyreğine dair işletim sistemlerini içeren bir araştırma paylaştı. Bu araştırma, dünyada en çok hangi işletim sistemlerinin kullanıldığını gözler önüne serdi. iOS’in ciddi bir yükseliş yaşadığı görüldü.

Dünyada en çok kullanılan işletim sistemleri

Android - %72 pazar payı (%7 düşüş) iOS - %24 pazar payı (%7 yükseliş) HarmonyOS - %3 pazar payı (%1 düşüş)

Yılın son çeyreğinde iOS’in pazar payı %17’den %24 seviyelerine kadar yükseldi. Android’in payı ise %79’dan %72’ye düştü. Yani anlayacağınız 2025’in sonlarına doğru dünya çapında kullanıcılarda ciddi oranda bir Android’den iOS’e geçiş yaşanmış.

Bunun temel nedeninin iPhone 17 serisinin başarısı olduğunu söyleyebiliriz. Yılın en iyi telefonlarından olan standart iPhone 17 başta olmak üzere tüm seri sunduğu gelişmiş özelliklerle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarmış ve yüksek satış seviyelerine ulaşmıştı. Bu da iOS’in payının %24 seviyelerine kadar çıkmasını sağladı. Android ve iOS’ten sonra en çok kulllanılan sistem Huawei’nin HarmonyOS sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Bu sistemin payı ise %3.