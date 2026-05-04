Fiat, şehir içi kullanım için geliştirilen yeni Topolino'yu Türkiye'ye getirdi. İşte fiyatı.

Türkiye’de en çok ilgi gören otomobil arkalarından biri olan Fiat, normal modellerinin yanı sıra şehir içi kullanım için geliştirilen mikro mobilite odaklı araçlara da sahipti. Bu konuda da ilk olarak 2024’te Türkiye’de görmeye başladığımız Topolino modeli öne çıkıyordu.

Şimdi ise Topolino’yla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Firma, Topolino’nun yenilenen versiyonunu resmen ülkemizde satışa sundu. Gelin 2026 model Fiat Topolino’nun Türkiye fiyatlarına ve özelliklerine bakalım.

Yeni Fiat Topolino Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı Topolino 5.4 KWh Otomatik 584.900 TL Topolino Plus 5.4 KWh Otomatik 629.900 TL

Yeni Topolino, Mercan Turuncusu isimli yepyeni bir renkle geliyor. Kısa mesafeli kullanım ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan bu şehir içi otomobil, 75 km’ye varan menzile sahip. 45 km/sa maksimum hıza ulaşabilen araç hem standart hem de Plus versiyonlar ile geliyor. Ayrıca araçta 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı da sunulacağı belirtilmiş.

Kullanıcı dostu bir deneyim sunmak için tasarlanan yeni Topolino’nun iç mekânına baktığımızda dijital gösterge panelinin de yenilendiğini görüyoruz. Böylece daha pratik ve kolay kullanıma sahip bir araç içi deneyim vadediyor.