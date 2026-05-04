Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Yeni Fiat Topolino Türkiye'de: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Fiat, şehir içi kullanım için geliştirilen yeni Topolino'yu Türkiye'ye getirdi. İşte fiyatı.

Yeni Fiat Topolino Türkiye'de: İşte Fiyatı ve Özellikleri
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de en çok ilgi gören otomobil arkalarından biri olan Fiat, normal modellerinin yanı sıra şehir içi kullanım için geliştirilen mikro mobilite odaklı araçlara da sahipti. Bu konuda da ilk olarak 2024’te Türkiye’de görmeye başladığımız Topolino modeli öne çıkıyordu.

Şimdi ise Topolino’yla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Firma, Topolino’nun yenilenen versiyonunu resmen ülkemizde satışa sundu. Gelin 2026 model Fiat Topolino’nun Türkiye fiyatlarına ve özelliklerine bakalım.

İçerikten Görseller

Yeni Fiat Topolino Türkiye'de: İşte Fiyatı ve Özellikleri
fiat1
fiat2
fiat3

Yeni Fiat Topolino Türkiye fiyatı

fiat1

Versiyon Fiyatı
Topolino 5.4 KWh Otomatik 584.900 TL
Topolino Plus 5.4 KWh Otomatik 629.900 TL

fiat2

Yeni Topolino, Mercan Turuncusu isimli yepyeni bir renkle geliyor. Kısa mesafeli kullanım ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan bu şehir içi otomobil, 75 km’ye varan menzile sahip. 45 km/sa maksimum hıza ulaşabilen araç hem standart hem de Plus versiyonlar ile geliyor. Ayrıca araçta 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı da sunulacağı belirtilmiş.

fiat3

Kullanıcı dostu bir deneyim sunmak için tasarlanan yeni Topolino’nun iç mekânına baktığımızda dijital gösterge panelinin de yenilendiğini görüyoruz. Böylece daha pratik ve kolay kullanıma sahip bir araç içi deneyim vadediyor.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

10-15 Yaşında Lüks Araba mı, Sıfır Ekonomik Model mi? Hangisi Daha Mantıklı?

10-15 Yaşında Lüks Araba mı, Sıfır Ekonomik Model mi? Hangisi Daha Mantıklı?

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Yeni Peugeot 408 Resmen Türkiye'de: İşte Türkiye Fiyatı!

Yeni Peugeot 408 Resmen Türkiye'de: İşte Türkiye Fiyatı!

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Gemi Gibi Otomobil Chery Tiggo X Tanıtıldı: 1500 KM Menzil!

Gemi Gibi Otomobil Chery Tiggo X Tanıtıldı: 1500 KM Menzil!

Elektrikli Golf Hakkında Resmi Açıklama: Tasarımı Buna Benzeyecek

Elektrikli Golf Hakkında Resmi Açıklama: Tasarımı Buna Benzeyecek

Elektrikli Araba Fiat

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı

NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

10-15 Yaşında Lüks Araba mı, Sıfır Ekonomik Model mi? Hangisi Daha Mantıklı?

10-15 Yaşında Lüks Araba mı, Sıfır Ekonomik Model mi? Hangisi Daha Mantıklı?

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Kutusunda Ekranla Gelen, 21 Dilde Gerçek Zamanlı Çeviri Yapabilen Uygun Fiyatlı ANC Kulaklık Edifier Lolli5 Tanıtıldı

Kutusunda Ekranla Gelen, 21 Dilde Gerçek Zamanlı Çeviri Yapabilen Uygun Fiyatlı ANC Kulaklık Edifier Lolli5 Tanıtıldı

Samsung Kamera Düzenini Değiştiriyor: S27 Ultra’da Bir Kamera Eksilebilir

Samsung Kamera Düzenini Değiştiriyor: S27 Ultra’da Bir Kamera Eksilebilir

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com