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2026 Golden Joystick Ödülleri'nde "Yılın PC Oyunu" Crimson Desert Oldu

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2026 Golden Joystick Ödülleri'nde Yılın PC Oyunu Crimson Desert seçilirken, gecenin büyük ödülü dört dalda kazanan Resident Evil Requiem'ın oldu.

2026 Golden Joystick Ödülleri'nde "Yılın PC Oyunu" Crimson Desert Oldu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun dünyasının halk oylamasıyla belirlenen en köklü organizasyonlarından Golden Joystick Ödülleri, 44. kez düzenlendi. 1983 yılında sadece beş ödülün dağıtıldığı mütevazı bir tören olarak başlayan ve adını o dönemin vazgeçilmez kontrolcülerinden alan etkinlik, bugün milyonlarca oyunseverin takip ettiği devasa bir şova dönüşmüş durumda. Bu yılki törende ise gecenin en prestijli ödülleri belli oldu.

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Törenin en büyük ödülü olan "Yılın Nihai Oyunu" (Ultimate Game of the Year), Capcom’un zombi temalı yeni macerası Resident Evil Requiem’a gitti. İncelemelerden 92 gibi yüksek bir puan alan ve serinin en iyi anlarından oluşan bir derleme hissi verdiği belirtilen yapım, geceyi tek ödülle kapatmadı. Resident Evil Requiem ayrıca Yılın Konsol Oyunu, En İyi Oyun Fragmanı ve Grace Ashcroft rolüyle Angela Sant'Albano'ya kazandırdığı En İyi Başrol Performansı ödülleriyle toplamda dört dalda zirveye yerleşti.

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2026 Golden Joystick Ödülleri'nde "Yılın PC Oyunu" Crimson Desert Oldu
gorsel_20261112_143537

Yılın PC oyunu Crimson Desert oldu

gorsel_20261112_143537

Gecenin dikkat çeken sürprizlerinden biri Crimson Desert’ın "Yılın PC Oyunu" seçilmesi oldu. Konsollarda da benzer bir deneyim sunmasına rağmen PC kategorisinde ipi göğüsleyen yapım, daha önce incelemelerde 80 puan almış, devasa ve karmaşık yapısıyla bazı oyuncuları zorlasa da büyüleyici bir yolculuk sunduğu şeklinde değerlendirilmişti.

Ödül töreninin bir diğer büyük kazananı ise çok oyunculu saklambaç oyunu Meccha Chameleon oldu. Yapım; En İyi Çok Oyunculu Oyun, En İyi Bağımsız Oyun (kendi yayımcılığını üstlenen), Yayıncıların Seçimi ve Geliştiricilerin Seçimi ödüllerini toplayarak dört dalda başarıya ulaştı.

Gecede Dispatch En İyi Hikaye Anlatımı ve En İyi Oyun Müziği ödüllerini kazanırken, The Witcher evreni de iki farklı yapımla sahneye çıktı. The Witcher 3: Wild Hunt Remastered "En İyi Yeniden Yapım/Remaster" ödülünün sahibi olurken, merakla beklenen The Witcher 4 ise "En Çok Beklenen Oyun" seçildi.

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