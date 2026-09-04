Steam'de Call of Duty Serisi İndirimleri Başladı (Seriyi Tamamlamak İsteyenler Kaçırmasın)

Steam'in indirim kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Bugün ise Call of Duty serisinin tamamı Steam'de indirime girmiş durumda.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Call of Duty" serisi indirimleri.

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Son dönemde Steam'de birçok yayıncının başlattığı indirimlerin ardından bugün de Call of Duty serisi indirimleri bizleri karşılıyor. 17 Eylül tarihine kadar sürecek bu yeni indirimlerde kütüphanenizdeki eksik Call of Duty oyunlarını satın alabilirsiniz.

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Steam Call of Duty indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Call of Duty: Black Ops III 59.99$ 14.99$ (-%75) Call of Duty: Modern Warfare 59.99$ 14.99$ (-%75) Call of Duty: Modern Warfare II 69.99$ 20.99$ (-%70) Call of Duty: Black Ops 7 69.99$ 34.99$ (-%50) Call of Duty: Black Ops 6 69.99$ 27.99$ (-%60) Call of Duty: Black Ops Cold War 59.99$ 14.99$ (-%75) Call of Duty: Vanguard 59.99$ 19.79$ (-%67) Call of Duty: Infinite Warfare 59.99$ 14.99$ (-%75) Call of Duty: Ghosts 39.99$ 15.99$ (-%60) Call of Duty: Advanced Warfare Gold Edition 39.99$ 15.99$ (-%60)

Steam'de başlayan Call of Duty indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.