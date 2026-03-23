2026 Steam İlkbahar İndirimleri: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar

Steam'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Steam İlkbahar İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken biz Türk oyuncular olarak Türkçe dil destekli oyunlar da ayrı bir önem taşıyor.
İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Steam İlkbahar İndirimleri kapsamında biz de A'dan Z'ye tamamen Türkçe bir şekilde oynayabileceğiniz her bütçeye uygun oyunları sizler için listeledik.
Steam İlkbahar İndirimleri'nden Türkçe oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Forza Horizon 5
|32.78$
|16.39$ (-%50)
|Stardew Valley
|5.99$
|2.99$ (-%50)
|Quarantine Zone: The Last Check
|9.99$
|7.99$ (-%20)
|Baldur's Gate 3
|34.99$
|26.24$ (-%25)
|ARC Raiders
|39.99$
|31.99$ (-%20)
|Cyberpunk 2077
|44.99$
|15.74$ (-%65)
|Hades II
|14.99$
|11.24$ (-%25)
|Clair Obscur: Expedition 33
|34.99$
|27.99$ (-%20)
|Europa Universalis V
|41.99$
|37.79$ (-%10)
|Dying Light: The Beast
|44.99$
|33.74$ (-%25)
|Kingdom Come: Deliverance II
|44.99$
|22.49$ (-%50)
|Diablo IV
|49.99$
|29.99$ (-%40)
|Detroit: Become Human
|31.99$
|3.19$ (-%90)
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|59.99$
|35.99$ (-%40)
|God of War Ragnarök
|49.99$
|33.49$ (-%33)
|Mount & Blade II: Bannerlord
|19.99$
|9.99$ (-%50)
|Disco Elysium - The Final Cut
|18.99$
|4.74$ (-%75)
|UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|49.99$
|16.49$ (-%67)
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|20.99$ (-%70)
|ARK: Survival Ascended
|44.99$
|11.24$ (-%75)
Steam İlkbahar İndirimleri'nde indirime giren tüm oyunlar için:
