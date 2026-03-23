Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

2026 Steam İlkbahar İndirimleri: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar

Oyuncuların dört gözle beklediği Steam İlkbahar İndirimleri sonunda başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen Türkçe dil destekli oyunları listeledik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Steam İlkbahar İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken biz Türk oyuncular olarak Türkçe dil destekli oyunlar da ayrı bir önem taşıyor.

İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Steam İlkbahar İndirimleri kapsamında biz de A'dan Z'ye tamamen Türkçe bir şekilde oynayabileceğiniz her bütçeye uygun oyunları sizler için listeledik.

2026 Steam İlkbahar İndirimleri: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar
Steam İlkbahar İndirimleri'nden Türkçe oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Forza Horizon 5 32.78$ 16.39$ (-%50)
Stardew Valley 5.99$ 2.99$ (-%50)
Quarantine Zone: The Last Check 9.99$ 7.99$ (-%20)
Baldur's Gate 3 34.99$ 26.24$ (-%25)
ARC Raiders 39.99$ 31.99$ (-%20)
Cyberpunk 2077 44.99$ 15.74$ (-%65)
Hades II 14.99$ 11.24$ (-%25)
Clair Obscur: Expedition 33 34.99$ 27.99$ (-%20)
Europa Universalis V 41.99$ 37.79$ (-%10)
Dying Light: The Beast 44.99$ 33.74$ (-%25)
Kingdom Come: Deliverance II 44.99$ 22.49$ (-%50)
Diablo IV 49.99$ 29.99$ (-%40)
Detroit: Become Human 31.99$ 3.19$ (-%90)
Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 59.99$ 35.99$ (-%40)
God of War Ragnarök 49.99$ 33.49$ (-%33)
Mount & Blade II: Bannerlord 19.99$ 9.99$ (-%50)
Disco Elysium - The Final Cut 18.99$ 4.74$ (-%75)
UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 49.99$ 16.49$ (-%67)
EA SPORTS FC 26 69.99$ 20.99$ (-%70)
ARK: Survival Ascended 44.99$ 11.24$ (-%75)

Steam İlkbahar İndirimleri'nde indirime giren tüm oyunlar için:

Peki sizin Steam İlkbahar İndirimleri'nde dikkatinizi çeken oyunlar hangileriydi? Hangi oyunları satın aldınız? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

