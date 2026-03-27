2026 Xbox Partner Preview Etkinliği Gerçekleşti: İşte Tanıtılan Tüm Oyunlar [Video]

Xbox'ın merakla beklenen Xbox Partner Preview etkinliği gerçekleşti ve her saniyesi oyunlarla dolu etkinlikte bir dizi yeni oyunun tanıtımına şahit olduk. Gelin tüm oyunlara hep birlikte göz atalım.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, Stranger Than Heaven, Super Meat Boy 3D, Hades 2 ve daha pek çok oyuna yer verdiği Xbox Partner Preview etkinliğini gerçekleştirdi.

Sunum sadece yarım saat sürmesine rağmen, Microsoft her saniyesini üçüncü taraf ortaklarının oyunlarıyla ilgili haberlerle doldurmayı başardı. Gelin etkinlikte yer verilen tüm oyunlara hep birlikte göz atalım.

Hunter: The Reckoning

Wundering Waves

The Expanse: Orisis Reborn

Grave Seasons

Serious Sam: Shatterverse

STRANGER THAN HEAVEN

Super Meat Boy 3D

Forever Ago

Ascend to ZERO

Dispatch

Alien Deathstorm

Frog Sqwad

Bluey's Happy Snaps

S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost Of Hope

MOOSA: Dirty Fate

The Eternal Life of Goldman

Vaunted

Hades II

Artificial Detective

Peki sizin en çok ilginizi çeken duyuru hangisiydi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

