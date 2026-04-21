[21 Nisan-5 Mayıs] Toplam Değeri 3 Bin TL'yi Aşan 10 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor

Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.

Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Nisan ayının sonu ve Mayıs ayının başında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.

2

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

2

Oyun Normal Fiyatı Ekleneceği Tarih
Little Rocket Lab 500 TL 21 Nisan
Sopa: Tale of the Stolen Potato 819 TL 21 Nisan
Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors Belli değil 21 Nisan
Kiln 799 TL 23 Nisan
Aphelion 365 TL 28 Nisan
Trepang2 600 TL 29 Nisan
Heroes of Might & Magic: Olden Era Belli değil 30 Nisan
Sledding Game Belli değil 30 Nisan
TerraTech Legion Belli değil 30 Nisan
Final Fantasy V 629 TL 5 Mayıs
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

