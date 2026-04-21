Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Nisan ayının sonu ve Mayıs ayının başında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

Oyun Normal Fiyatı Ekleneceği Tarih Little Rocket Lab 500 TL 21 Nisan Sopa: Tale of the Stolen Potato 819 TL 21 Nisan Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors Belli değil 21 Nisan Kiln 799 TL 23 Nisan Aphelion 365 TL 28 Nisan Trepang2 600 TL 29 Nisan Heroes of Might & Magic: Olden Era Belli değil 30 Nisan Sledding Game Belli değil 30 Nisan TerraTech Legion Belli değil 30 Nisan Final Fantasy V 629 TL 5 Mayıs

Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.