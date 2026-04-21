Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.
Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Nisan ayının sonu ve Mayıs ayının başında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.
Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|Ekleneceği Tarih
|Little Rocket Lab
|500 TL
|21 Nisan
|Sopa: Tale of the Stolen Potato
|819 TL
|21 Nisan
|Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors
|Belli değil
|21 Nisan
|Kiln
|799 TL
|23 Nisan
|Aphelion
|365 TL
|28 Nisan
|Trepang2
|600 TL
|29 Nisan
|Heroes of Might & Magic: Olden Era
|Belli değil
|30 Nisan
|Sledding Game
|Belli değil
|30 Nisan
|TerraTech Legion
|Belli değil
|30 Nisan
|Final Fantasy V
|629 TL
|5 Mayıs
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.