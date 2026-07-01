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[23-30 Haziran 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

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Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

[23-30 Haziran 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 23-30 Haziran 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

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Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede yine yeniden son günlerin popüler oyunu MECCHA CHAMELEON bulunuyor.

İçerikten Görseller

[23-30 Haziran 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
2

Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

2

Oyun Fiyat Mevcut İndirim
MECCHA CHAMELEON 3.99$ -
EA SPORTS FC 26 69.99$ 13.99$ (-%80)
Call of Duty: Modern Warfare II 69.99$ 6.99$ (-%90)
Dead by Daylight 14.99$ 5.99$ (-%60)
Mount & Blade II: Bannerlord 19.99$ 7.99$ (-%60)
Cyberpunk 2077 44.99$ 13.49$ (-%70)
Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75)
Red Dead Redemption 2 59.99$ 14.99$ (-%75)
Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ 14.99$ (-%50)
Forza Horizon 6 48.99$ -
Path of Exile 2 29.99$ -
Rust 18.99$ 9.49$ (-%50)
Baldur's Gate 3 34.99$ 26.24$ (-%25)
Kingdom Come: Deliverance II 44.99$ 17.99$ (-%60)
The Witcher 3: Wild Hunt 29.99$ 2.99$ (-%90)

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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