[23-30 Haziran 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 23-30 Haziran 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede yine yeniden son günlerin popüler oyunu MECCHA CHAMELEON bulunuyor.
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Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|MECCHA CHAMELEON
|3.99$
|-
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|13.99$ (-%80)
|Call of Duty: Modern Warfare II
|69.99$
|6.99$ (-%90)
|Dead by Daylight
|14.99$
|5.99$ (-%60)
|Mount & Blade II: Bannerlord
|19.99$
|7.99$ (-%60)
|Cyberpunk 2077
|44.99$
|13.49$ (-%70)
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|2.52$ (-%75)
|Red Dead Redemption 2
|59.99$
|14.99$ (-%75)
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29.99$
|14.99$ (-%50)
|Forza Horizon 6
|48.99$
|-
|Path of Exile 2
|29.99$
|-
|Rust
|18.99$
|9.49$ (-%50)
|Baldur's Gate 3
|34.99$
|26.24$ (-%25)
|Kingdom Come: Deliverance II
|44.99$
|17.99$ (-%60)
|The Witcher 3: Wild Hunt
|29.99$
|2.99$ (-%90)
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.