Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?
JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 27 Nisan - 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde TV+'ta yayımlanan gizem türündeki sevilen dizi From en üstte yer almaya devam ediyor. Filmlerde ise Prime Video'da yayımlanan Sex and the City filmi zirvede.
Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler
- Sex and the City - Prime Video
- Yan Yana - Netflix
- Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi
- Harry Potter ve Ölüm Yadigârları - HBO Max & TV+
- Furiosa: Bir Çılgın Max Destanı - Netflix
- Apex - Netflix
- Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki - HBO Max & TV+
- Meg 2: Çukur - HBO Max & TV+
- Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
- Suç 101 - Prime Video
Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler
- From - TV+ & TOD
- Prens - HBO Max & TV+
- The Traitors Türkiye - Prime Video
- Game of Thrones - HBO Max & TV+
- House of the Dragon - HBO Max & TV+
- Invincible - Prime Video
- Euphoria - HBO Max & TV+
- The Last of Us - HBO Max & TV+
- The Boys - Prime Video
- Eşref Rüya - Prime Video & TOD