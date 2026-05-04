Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

27 Nisan - 3 Mayıs 2026: Türkiye'de En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 27 Nisan - 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar

27 Nisan - 3 Mayıs 2026: Türkiye'de En Çok İzlenen Film ve Diziler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 27 Nisan - 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde TV+'ta yayımlanan gizem türündeki sevilen dizi From en üstte yer almaya devam ediyor. Filmlerde ise Prime Video'da yayımlanan Sex and the City filmi zirvede.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

  1. Sex and the City - Prime Video
  2. Yan Yana - Netflix
  3. Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi
  4. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları - HBO Max & TV+
  5. Furiosa: Bir Çılgın Max Destanı - Netflix
  6. Apex - Netflix
  7. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki - HBO Max & TV+
  8. Meg 2: Çukur - HBO Max & TV+
  9. Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
  10. Suç 101 - Prime Video

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler

  1. From - TV+ & TOD
  2. Prens - HBO Max & TV+
  3. The Traitors Türkiye - Prime Video
  4. Game of Thrones - HBO Max & TV+
  5. House of the Dragon - HBO Max & TV+
  6. Invincible - Prime Video
  7. Euphoria - HBO Max & TV+
  8. The Last of Us - HBO Max & TV+
  9. The Boys - Prime Video
  10. Eşref Rüya - Prime Video & TOD
Mayıs 2026'da Vizyona Girecek Filmler! Her Hafta Sinemaya Gitmek İsteyeceksiniz Mayıs 2026'da Vizyona Girecek Filmler! Her Hafta Sinemaya Gitmek İsteyeceksiniz

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Mayıs 2026: Netflix'e Eklenecek Film ve Diziler Açıklandı

Mayıs 2026: Netflix'e Eklenecek Film ve Diziler Açıklandı

20-26 Nisan 2026: Türkiye'de En Çok İzlenen Film ve Diziler

20-26 Nisan 2026: Türkiye'de En Çok İzlenen Film ve Diziler

House of the Dragon'un 3. Sezonundan Yepyeni Fragman Geldi, Yayımlanacağı Tarih Açıklandı

House of the Dragon'un 3. Sezonundan Yepyeni Fragman Geldi, Yayımlanacağı Tarih Açıklandı

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Hatırladıkça Sizi Çocukluk Yıllarınıza Götürecek, Cartoon Network’te Yayınlanmış En Popüler Çizgi Filmler

Hatırladıkça Sizi Çocukluk Yıllarınıza Götürecek, Cartoon Network’te Yayınlanmış En Popüler Çizgi Filmler

Her İnsanın En Az İki Kez İzlemesi Gereken 15 Efsane Film

Her İnsanın En Az İki Kez İzlemesi Gereken 15 Efsane Film

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz En İyi Mini Diziler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz En İyi Mini Diziler

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı

NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

10-15 Yaşında Lüks Araba mı, Sıfır Ekonomik Model mi? Hangisi Daha Mantıklı?

10-15 Yaşında Lüks Araba mı, Sıfır Ekonomik Model mi? Hangisi Daha Mantıklı?

Kutusunda Ekranla Gelen, 21 Dilde Gerçek Zamanlı Çeviri Yapabilen Uygun Fiyatlı ANC Kulaklık Edifier Lolli5 Tanıtıldı

Kutusunda Ekranla Gelen, 21 Dilde Gerçek Zamanlı Çeviri Yapabilen Uygun Fiyatlı ANC Kulaklık Edifier Lolli5 Tanıtıldı

HDMI ve VGA Arasındaki Fark Ne? Hangisi Daha İyi?

HDMI ve VGA Arasındaki Fark Ne? Hangisi Daha İyi?

Samsung Kamera Düzenini Değiştiriyor: S27 Ultra’da Bir Kamera Eksilebilir

Samsung Kamera Düzenini Değiştiriyor: S27 Ultra’da Bir Kamera Eksilebilir

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com