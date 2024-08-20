MIT’deki bir profesörün hazırladığı 3 soruluk, kolay gibi görünen ama zorlayıcı IQ testi sizlerle…

Kendinizi denemek istiyorsanız ancak uzun uzun bir sürü soru çözmek istemiyorsanız bu test tam size göre! Yalnızca 3 tane, çok kısa sorulardan oluşuyor. Ancak kısa dememiz kolay olduğu anlamına gelmiyor, çözenlerin çoğu başarısız oluyor.

Gelin MIT Profesörü Shane Frederick tarafından hazırlanan ve “Bilişsel Yansıma Testi” olarak adlandırılan testimize geçelim ve hemen kendinizi sınamaya başlayın.

1. soru: Bir beyzbol sopası ve beyzbol topu toplam 1,10 liraya satılıyor. Sopa, toptan 1 lira daha fazla. Topun fiyatı ne kadar?

Topun fiyatına X diyelim. Sopa da X+1 fiyata satılıyor. Yani sopa ve topun fiyatının toplamı X+(X+1). Bu da 1,1 TL'ye yani 1 lira 10 kuruşa denk geliyor. Denklemimizi düzenlediğimiz zaman 2X+1=1,1 oluyor. İki taraftan da 1 çıkarttığımızda 2X=0,10 TL elde ediyoruz. Böylece X olan topun fiyatı 5 kuruşa denk geliyor.

2. soru: 5 makine, 5 dakikada 5 adet düğme üretebiliyorsa 100 makinenin 100 adet düğme üretmesi ne kadar sürer?

Aslında burada cevap, sorunun içinde gizli. Eğer 5 makinede 5 dakikada 5 düğme üretiliyorsa, o zaman 5 dakikada 1 düğme üretiliyordur. Yani 100 makinenin 100 düğme üretmesi 5 dakika sürüyor.

3. soru: Nilüfer yaprağının bulunduğu bir göl var. Yaprak her gün kendi boyutunun 2 katına çıkıyor. Nilüfer yaprağının gölün tamamını kaplaması 48 gün sürerse, gölün yarısını kaplaması kaç gün sürer?

Gölün tamamen nilüferle kaplandığı gün sayısı her ne olursa olsun, gölün tamamının kaplanabilmesi için bir gün öncesinde nilüfer yaprağının gölün yarısını kaplamış olması gerekir. Şöyle de anlatabiliriz; yaprak bir sonraki gün 2 katı boyuta ulaşıyorken bir önceki gün de yarı boyutuna düşüyor.

O hâlde cevap 48-1=47

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