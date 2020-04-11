Sokağa Çıkma Yasağından Muaf Tutulacak Kişi ve Kurumlar

Bugünden itibaren 2 gün boyunca 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu kararla birlikte İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağında muaf olan kurum ve kişileri açıkladı.

Dün akşam geç saatlerde açıklanan 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı, yasağa ilişkin kuralları açıkladı. Yapılan açıklamayla birlikte, yasaktan muaf olacak kişiler belli oldu. Yapılan açıklamaya göre ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamül ürünleri üreten yerler açık kalmaya devam edecek.

İçişleri Bakanlığı, alınan yeni karar için şu açıklamayı yaptı:

“10.04.2020 tarihi saat 24:00'den 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacaktır.”

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı ve sokağa çıkma yasağında istisna olan kişi ve kurumlar şu şekilde:

Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve / veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,

ve / veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri, Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,

(tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri, Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler ,

, Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

(huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler / kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri ,

ve , Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)

sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,

vb dağıtım şirketleri, Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,

İstisna Kapsamında Olan Vatandaşlar

Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanları,

TBMM çalışanları ,

, Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,

Acil çağrı merkezleri çalışanları,

çalışanları, Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,

işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar, Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, Ürün ve / veya malzemelerin naklinin lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,

yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar, Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,

kuruluşlarında görevli olanlar, Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma / bakım merkezleri çalışanları,

rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma / bakım merkezleri çalışanları, PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,

şirketi çalışanları, Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan yerlerdeki çalışanları,

gibi çalışması zorunlu bulunan yerlerdeki çalışanları, Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasadında çalışacaklar,

ürünlerinin hasadında çalışacaklar, Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,

Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar.

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.