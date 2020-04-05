Sağlık Bakanı Koca'dan 20 Yaşın Altındaki Kişilere Teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün başlayan 20 yaşın altındaki kişilere sokağa çıkma yasağına uyan tüm çocuk ve gençlere teşekkür etti. Ayrıca sabırlı olursak normal hayatımıza döneceğimizden bahsetti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 20 yaşın altındaki kişilere uygulanan sokağa çıkma yasağına uyan tüm çocuk ve gençlere teşekkür etti. Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz.” dedi.

Karar, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı ve gün itibariyle yürürlüğe girmişti. Bu karar kapsamında 65 yaşın üzerindeki kişilerin dışında 20 yaşın altındaki kişilerin de sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmiş, kurala uymayan kişilere idari ceza uygulanmaya başlanmıştı.

Twitter’da da son derece komik paylaşımlara yol açan bu durum, bugün tüm Türkiye’de etkisini göstermeye başladı. Dışarıdaki insan sayısında gözle görülür bir düşüşün yaşandığı gözlemlenirken, bu kararın koronavirüse karşı mücadelede önemli bir adım olduğu düşünülüyor.

Türkiye’de Vaka Sayıları Artıyor

Her geçen gün vaka sayılarının arttığı ülkemizde, olayı kontrol altına alabilmek için yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Bugün (4 Nisan) yapılan yeni açıklamaya göre toplamda 19.664 şüpheliye test yapıldığı, 3.013 kişinin ise koronavirüse yakalandığı bildirildi. Açıklamanın devamında bugün yaşamını yitiren vatandaşlarımızın 76 olduğu belirtilirken, 302 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Bugün yapılan açıklamalarla beraber Türkiye’de şu ana kadar 161.380 test yapılmış oldu. Vaka sayısı 23.934’e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 501’e çıktı. İyileşen kişi sayısı ise 786 oldu. Bugün en çok dikkat çeken olay ise iyileşen kişi sayısı oldu. Diğer günlere göre önemli ölçüde bir iyileşme artışının yaşandığı gözlemlenirken, önümüzdeki dönemde daha fazla vatandaşımızın iyileşeceği düşünülüyor.