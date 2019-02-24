35 Dolarlık Fiyatıyla Dikkat Çeken Nokia 210 Tanıtıldı

İlk olarak tuşlu telefonların üreticisi olarak tanıdığımız Nokia daha sonra akıllı telefon sektörüne de girişmişti. Nokia 3310'un yeni versiyonunu geçtiğimiz yıllarda piyasaya süren şirket bugün yeni bir tuşlu telefonunu daha duyurdu.

Nokia 3310 dünya genelinde sağlamlığıyla ün salmış bir telefon. Ülkemizde de hemen hemen herkesin aklının bir köşesinde yer edinen "tuğla" telefon, bazı çılgınlar tarafından çekiç niyetine dahi kullanılıyordu. 2017 yılında 3310'un yeni modernize edilmiş modelini duyurduğunu açıklayan Nokia, kullanıcılarının beğenisini pek toplayamamıştı.

25 Şubat'ta başlayıp 28 Şubat tarihinde sona erecek olan Mobil Dünya Kongresi 2019'da (MWC 2019'da) bugünden sahne alan Nokia, yeni tuşlu telefonu Nokia 210'u duyurdu. "İnterneti cebinize koyun" sloganıyla duyurulan cihaz sadece 2,4 inçlik bir ekrana sahip. Gücünü MediaTek'in MT6260A yonga setinden alan cihaz; Facebook, Uygulama Mağazası ve efsane yılan oyunu gibi bazı uygulamaları içerisinde barındırıyor.

Nokia 210 düşündüğünüz gibi bir telefon değil zira içerisinde sadece 16 MB depolama alanı bulunuyor. Arka tarafında VGA kamera ve LED flaş bulunan telefon, FM Radio ve MP3 Player desteğine de sahip. Eski telefonlarda görmeye alışkın olduğumuz klasik BL-5C 1020 mAh bataryaya sahip olan Nokia 210; Kömür, Kırmızı ve Gri renk seçenekleriyle 35 dolardan satışa sunulacak.