47 Milyon Yıl Önce Yaşamış Bir Sinek Fosili Bulundu

Almanya'da bilim insanları, yaklaşık olarak 47 milyon yıl önce yaşadığı tespit edilen ve midesi polenlerle dolu bir sinek fosili buldu. Fosilin midesinde dört ayrı türde polen tespit edildi.

Bilim insanları, Almanya'da Frankfurt yakınlarında bulunan Messel çukurunda yapılan araştırmalar sırasında 47 milyon yıl önce yaşamış bir sineğe ait fosil buldular. Messel çukuru, özellikle 56 - 36 milyon yıl öncesine ait kalıntıların bulunması ve dünyada o 20 milyon yıllık dönemde neler olup bittiğinin anlaşılması noktasında en önemli çalışma alanlarından biri ve aynı zamanda bu anlamda dünyanın en zengin bölgesi.

Yapılan son keşifte bulunan bu 47 milyon yaşındaki sinek fosili ise pek çok farklı yönden araştırmacılara önemli veriler sunuyor. Daha önce keşfedilmemiş bir türe ait olan fosil, aynı zamanda minik hortumuyla dikkat çekiyor. Araştırmacılara göre bu minik hortum muhtemelen kafanın içinde gizleniyor.

Fosil aynı zamanda dönemin doğal yapısı ve bitki türleri hakkında da bilgi verecek:

Günümüzde genel olarak en önemli polen taşıyıcılar olarak arıları bilsek de artık özellikle ilk modern memeli türlerin de ortaya çıktığı Eosen döneminde bu rolü üstlenen ana türlerin sinekler olduğu biliniyor. Polenlerle beslenen ve aynı zamanda onları taşıyarak bitki türlerinin çoğalmasını sağlayan sinekler, dönemin bitki türlerine ve doğal yapısına ışık tutacak bilgiler sunuyor.

Yeni bulunan bu fosilin ise midesinde 4 farklı polen türü keşfedildi. Elektronik mikroskop ile incelenen midede sarmaşık ve söğüt benzeri bitki türlerine rastlandı. Bu bitki türlerinden yapılan çıkarıma göre ise bu minik sinek beslenmek için uzun mesafeli uçuşlar yapmıyor ve aynı zamanda etrafı sarmaşıklarla ve ormanlarla kaplı bir gölün çevresinde besleniyor. Bu da sineğin yaşadığı dönemde o bölgenin nasıl bir yapısı olabileceğine dair bilgi veriyor.