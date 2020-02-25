500 Yıl Önce Çocuklara Nezaket Dersleri Verilen Görgü Kitabı

Bir İngiliz kütüphane internet sitesi, birkaç yüzyıllık kitapları dijital ortama taşıyor. Sitede öyle ilginç eserler var ki; çocuklara görgü kurallarını öğretmek için kullanılmış 500 yıllık bir görgü kitabı dahi bulunuyor.

Bütün ebeveynler, çocuklarına burunları karıştırmamaları ya da geğirmemeleri yönünde uyarılarda bulunurlar. Görünen o ki; geride bıraktığımız yüzyıllar boyunca ebeveynlerin uyarıları çok da değişmemiş. Dijital ortama aktarılan 500 yıllık bir görgü kitabında çocuklara burunlarını ve kulaklarını karıştırmamaları, geğirmemeleri yönünde uyarlarda bulunuluyor.

İngiliz kraliyet ailesi ya da soyluların çocuklarının eğitiminde kullanılan Lytille Childrenes Lytil Boke isimli kitap, bir İngiliz Kütüphanesi tarafından dijital ortama aktarıldı. “Küçük Çocuklar Küçük Kitap” şeklinde Türkçe’ye çevrilebilecek kitap 1480’li yıllarda yazılmış. Eski İngilizce ile yazılan kitapta çocuklar için uyarılar bulunuyor. Kitapta, “Kulaklarınızı veya burnunuzu karıştırmayın”, “Masanıza tükürmeyin” ve “Boğazınızda bir fasulye varmış gibi geğirmeyin” gibi uyarılar bulunuyor.

Nezaket kuralları kitabı olarak da bilinen bu davranış rehberleri, 13 ile 18.yüzyıl arasında Avrupa’nın bazı bölgelerinde yaygın olarak kullanılıyordu. Lytille Childrenes Lytil Boke’un yazarı, nezaketin doğrudan cennetten geldiğini söyleyerek görgü kurallarını sadece sosyal sınıflara değil dine de bağlıyor.

Çocuk Kitapları Keşfi (Discovering Children’s Books) isimli internet sitesi, çocuk kitaplarının tarihini ve çeşitliliğini araştırıyor. İnternet sitesinde yüzyıllar öncesinden kalmış kitaplardan hikayeler, şiirler ve orijinal resimler bulunuyor.

Sitede bulunan 100 kitap arasında, yaklaşık 2000 yaşında bir Yunan ödev tableti de bulunuyor. Bir iple birbirine bağlanmış tabletlerde öğretmenin yazılarının alt tarafında öğrencinin yazıları da bulunuyor. İnternet sitesinin arşivinde 1799’da Dublin’de basılmış bir çocuk kitabının yanı sıra Brontë kız kardeşler okulunun müdürü tarafından 1829’da kaleme alınmış bir kitap da bulunuyor.

Discovering Children’s Books internet sitesi, Newcastle Üniversitesi Yedi Hikayeler Çocuk Kitapları Merkezi, Oxford Üniversitesi Bodleian Kütüphanesi, Victoria Müzesi ve Albert Müzesi tarafından ortaklaşa olarak oluşturuldu. Discovering Children’s Books internet sitesinde bulunan kaynaklara buradan ulaşılabilir.