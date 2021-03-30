Google ve Facebook'un ortak olarak başlattığı iki yeni projeyle ABD ile Güneydoğu Asya arasına internet kabloları çekilecek. Echo ve Bifrost isimli bu projeler kapsamında söz konusu bölgelerdeki internetin hızlanması ve daha güvenli hale gelmesi bekleniyor.

İnternete duyulan ihtiyacın her geçen gün biraz daha artıyor oluşu, sektör devlerini yeni çalışmalar yapmak durumunda bırakıyor. Bu bağlamda ortak bir açıklamada bulunan Facebook ve Google yetkilileri, bazı bölgelerdeki internet ihtiyacını daha iyi hale getirebilmek için ortak bir çalışma yürütüleceğini açıkladılar. Şirketler tarafından yapılan açıklamalara göre ABD ile Güneydoğu Asya arasına iki internet kablosu çekilecek. Okyanusun dibinden gidecek kabloların hem internet hızını artırması hem de interneti daha güvenli bir hale getirmesi bekleniyor.

Facebook'un açıklamalarına göre okyanusun dibinden çekilecek kablolar, Kuzey Amerika ile Singapur ve Endonezya'yı birbirine bağlayacak. Bu kabloların internet kapasitesini artıracağını belirten yetkililer, projelere yasal onay gerektiğinin de altını çizdiler. Beklentiler, bu proje tamamlandığında söz konusu bölgelerdeki internet kapasitesinin yüzde 70 kadar artması yönünde.

Kuzey Amerika ile Güneydoğu Asya'yı birbirine bağlayacak kablo projeleri "Echo" ve "Bifrost" olarak isimlendiriliyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Google, "Echo" olarak isimlendirilecek kablo projesine yatırım yapılacağını açıkladı. Bu kablo ile söz konusu bölgelerde, Google hizmetlerinin gecikme süresi düşürülmüş olacak. Özellikle de Google Cloud Platformu'nu çalıştıran uygulamalar, Echo sayesinde çok daha etkili biçimde kullanılabilecek.

Teknoloji devlerinin yaptığı açıklamalar, Kuzey Amerika ile Güneydoğu Asya arasındaki bağların kuvvetleneceğini gözler önüne seriyor. Ancak söz konusu internet kablolarının ne zaman tamamlanacağı şu an için büyük bir sır. Google, Echo isimli kablonun 2023 yılında kullanıma hazır hale gelmesini istediğini söylüyor olsa da bu kesin bir tarih değil. Bifrost'un ne zaman hazır olacağına dairse herhangi bir öngörü bile yok.