6-12 Nisan 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 6-12 Nisan 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Prens dizisi zirvedeki yerini korurken filmlerde 2024 yılında vizyona girip gişede başarı yakalayan ve şu anda Netflix üzerinden erişilebilir olan Furiosa: Bir Mad Max Destanı yer almaya devam ediyor.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

Furiosa: Bir Mad Max Destanı - Netflix Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki - HBO Max & TV+ Greenland: Kıyamet - Prime Video Beşinci Güç - TV+ Aquaman ve Kayıp Krallık - HBO Max & TV+ Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+ Nasıl Seks Yapacağız - Mubi Suç 101 - Prime Video Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+ Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler

Prens - HBO Max & TV+ Invincible - Prime Video From - TV+ & TOD Game of Thrones - HBO Max & TV+ Eşref Rüya - Prime Video & TOD The Boys - Prime Video Bloodhounds - Netflix House of the Dragon - HBO Max & TV+ 1923 - TV+ The Walking Dead - Netflix & Disney+ & TV+