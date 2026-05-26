9 Yıldır Erken Erişimden Çıkamayan Oyun 1 Milyar Dolar Topladı

Oyun dünyasının en tartışmalı projelerinden biri olan Star Citizen, hâlâ tam sürüme geçebilmiş değil. Buna rağmen oyun için toplanan toplam destek miktarı 1 milyar doları geçti.

Oyun sektöründe yıllardır “gerçekten çıkacak mı?” sorusuyla anılan Star Citizen, akılalmaz geliştirme süreciyle yeniden gündemde. İlk kez 2012 yılında Kickstarter üzerinden duyurulan uzay temalı MMO oyunu, aradan geçen yaklaşık 9 yıla rağmen hâlâ erken erişim aşamasında bulunuyor. Buna rağmen projeye aktarılan toplam fon miktarı 1 milyar doları aştı.

Cloud Imperium Games tarafından geliştirilen yapım, bugüne kadar 6,5 milyondan fazla oyuncudan destek aldı. Üstelik bu rakam, herhangi bir büyük yayıncı desteği olmadan tamamen topluluk fonlamasıyla elde edildi. Bu da Star Citizen’ı oyun tarihinin en pahalı projelerinden biri hâline getiriyor.

500 bin dolar hedefle başlamıştı, işler biraz kontrolden çıkmış olabilir

Star Citizen’ın hikâyesi aslında oldukça mütevazı başlamıştı. Oyun için açılan Kickstarter kampanyasında hedef yalnızca 500 bin dolardı. Ancak proje kısa sürede büyük ilgi görünce işler tamamen değişti. Yıllar içinde yeni sistemler, yeni gemiler, yeni teknolojiler derken bütçe katlanarak büyüdü.

Bugün geldiğimiz noktadaysa ortada devasa bir evren, yüzlerce çalışan ve hâlâ tamamlanmamış bir oyun var. Star Citizen şu anda teknik olarak oynanabiliyor olsa da resmî olarak hâlâ “alpha” sürecinde yer alıyor. Yani oyun, tam sürüm olarak çıkmış değil.

Cloud Imperium CEO’su Chris Roberts ise durumdan oldukça memnun görünüyor. Roberts’a göre geleneksel oyun şirketleri böyle uzun soluklu bir projeye asla izin vermezdi. Oyuncuların projeye duyduğu heyecan sayesinde Star Citizen’ın yıllardır büyümeye devam ettiğini söylüyor.

Tek oyunculu mod Squadron 42 de hâlâ ortalarda yok

Star Citizen evreninde geliştirilen tek proje online taraf değil. Uzun süredir geliştirilen hikâye odaklı tek oyunculu mod Squadron 42 da hâlâ çıkış tarihine sahip değil. Daha önce defalarca ertelenen oyun için şirket bu yıl çıkış ihtimalinden söz etse de net bir tarih verilmiş durumda değil.

Chris Roberts ise oyunun artık “son aşamalarda” olduğunu belirtiyor. Roberts’a göre Squadron 42, oyunculara büyük bütçeli bir bilim kurgu filmi hissi yaşatacak ve sinematik anlatımı oynanışla birleştirecek. Ancak oyuncular artık doğal olarak biraz temkinli yaklaşıyor. Çünkü Star Citizen cephesinde yıllardır verilen sözlerin önemli kısmı hâlâ tamamlanabilmiş değil.

Öte yandan oyunun ulaştığı bütçe, GTA 6 gibi dev projelerle ilgili maliyet tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Eğer GTA 6 gerçekten iddia edildiği gibi 1,5 milyar dolarlık geliştirme bütçesine ulaştıysa, Star Citizen ile birlikte oyun sektöründe artık “Hollywood seviyesinde bütçeler” dönemi resmen başlamış olabilir.

