StryderHD isimli bir YouTuber'ın birkaç ay önce yayımladığı bir konsept fragman son günlerde sosyal medyada gündem oldu. Video, yapay zekâyı kullanarak Avengers'ı farklı oyuncuların başrolde yer aldığı 90'larda çekilmiş bir film olarak hayal ediyor.

Üretken yapay zekâ, önceden sadece hayal edebildiğimiz şeylerin gerçekten de oluşturulabilmesini sağlıyor. Filmlerin farklı dönemlerde farklı oyuncularla çekilmesi de bunlardan biriydi. Son birkaç yılda bu tarzda çok fazla video çekildiğini görmüştük.

StryderHD isimli yapay zekâyla konsept videolar oluşturmasıyla bilinen YouTuber da böyle içerikler üretiyordu. Ünlü YouTuber, son günlerde sosyal medyada viral olan bir videosunda “Avengers, farklı oyuncularla 90’larda çekilen bir film olsaydı nasıl olurdu?” sorusunu yanıtladı.

Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Johnny Depp gibi isimlerin oynadığı 90'larda çekilen Avengers filmi nasıl gözükürdü?

Bu video aslında birkaç ay önce yüklenmişti ancak birkaç gündür sosyal medyanın gündemine oturdu. 2 buçuk dakika civarında uzunluğa sahip olan konsept fragmana baktığımızda başarılı sonuçlar ortaya çıktığını görebiliyoruz.

Videoda bildiğimiz Avengers oyuncuları yerine farklı ünlü oyuncular da kullanılmış. Örneğin zamanında rol için düşünülen Tom Cruise, Iron Man olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan Morgan Freeman’ı Nick Fury, Brad Pitt’i Captain America, Leonardo DiCaprio’yu Spider-Man, Johnny Depp’i Doctor Strange, Denzel Washington’u Black Panter, Angelina Jolie’yi Black Widow, Jim Carrey’i Loki, Charlize Theron’u Captain Marvel, Keanu Reeves’i ise Winter Soldier olarak görüyoruz.

Bu kadar büyük oyuncuların bir araya geldiğini görmek gerçekten de hayranlar için rüya gibi bir şey olurdu. Beğeni toplayan videonun tek eksi yanı, oyuncuların şimdiki hâllerinin kullanılması. Bunun yerine 90’lardaki hâlleri yer alsa daha iyi sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Yine de başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

357 bin aboneye sahip olan StryderHD’nin bu tarz birçok videosu var. Bir videosunda Star Wars’un günümüzde çekilmesi hayal edilirken bir başka videoda ise Justice League, 80’lerde çekilen bir film olarak hayal ediliyor. Kanala buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.