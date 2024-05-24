Bloomberg'ün iddiasına göre Meta ve Google, büyük Hollywood stüdyolarına milyonlarca dolarlık teklifler yaptı. Şirketler, video üreten yapay zekâ modellerini eğitmek için stüdyoların içeriklerini kullanmak istiyor.

Her geçen gün daha da iyi hâle gelen üretken yapay zekâ, farklı alanlarda karşımıza çıkabiliyor. Video üretimi de bunlardan biri. OpenAI’ın Sora gibi modellerinin gerçek gibi görünen kısa videolar oluşturabildiğini görmüştük. Benzer hamleler, diğer teknoloji devlerinden de geliyordu.

Şimdi ise yapay zekâ yarışında öne çıkan şirketlerden olan Meta ve Google ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Bloomberg tarafından yayımlanan bir raporda, şirketin de Hollywood stüdyolarıyla görüştüğü ortaya çıktı. Nedeni ise stüdyoların film ve dizi gibi içeriklerini yapay zekâ modellerini eğitmek için kullanmak.

Google ve Meta, stüdyolara on milyonlarca dolar teklif etmiş

Rapora göre iki teknoloji devi de içeriklerini lisanslamaları için Hollywood’daki stüdyolara on milyonlarca dolar teklif etmiş. Stüdyoların bunu kabul edip etmediği konusunda ise henüz herhangi bir bilgi yok.

Google, yakın zamanda video oluşturma aracı Veo’yu tanıtmıştı. Aynı zamanda Meta’nın da benzer video üretme araçları üzerinde çalıştığı konuşuluyordu. Bu nedenle Hollywood şirketlerine ulaşmaları pek şaşırtıcı değil. İçerikleri, video oluşturma modellerini daha iyi hâle getirmek için kullanmak istiyor.

Rapora göre Netflix ve Disney içeriklerini lisanslama konusunda pek istekli değil ancak diğer iş birliklerine açıklar. Warner Bros.’un ise bazı programlarını verebileceği söyleniyor. Ne şirketlerden ne de stüdyolardan resmî bir açıklama olmadığını söyleyelim.

Yapay zekânın kullanımı film ve dizi endüstrisinde çok eleştiri alan bir konuydu. Bu yüzden böyle anlaşmalar yapılmasının tepki çekip çekmeyeceği merak konusu. Neler olacağını görmek için beklememiz gerekecek.