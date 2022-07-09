Sosyal medyada tekrar tekrar karşımıza çıkan asılsız paylaşımların en sonuncusu, ABD Ordusu tarafından geliştirildiği iddia edilen sinek görünümlü robotlar oldu. Tabii ki işin aslı bir kez daha çok farklı.

Sosyal medyadaki en büyük sorunlardan biri yanlış bilgilerin ve dezenformasyon amaçlı içeriklerin çok hızlı yayılması. 9 Haziran 2022 tarihli bir paylaşımın ardından yine bildiğimiz gibi davranan Twitter ahalisi bu paylaşımı elden ele dağıttı.

Görüntüde yer alan ilginç yapılı sineğin bir polimer drone sinek olduğu iddia edilmişti. Paylaşıma göre herkesten gizli olan bu casus teknolojisi her nasılsa Twitter'da paylaşılıyor ve mahalle berberi falan bu gizli bilgiye(!) erişip paylaşabiliyor.

Viral olan video şu şekilde, sözde robot olduğu söylenen bir "sinek drone" var:

Sonra böcek arkadaşımızın görüntüleri Twitter'a düşüyor:

Yalan haber olur da Facebook'ta kendisine yer bulmaz mı? Buyrunuz:

Hatta Facebook'un bu videoya "Fake" etiketi bastığını da görebilirsiniz. Yine de bu inanmak isteyenleri yıldırmamışa benziyor...

Bazıları kendince teoriyi derinleştiriyor

Bazıları olaya daha gerçekçi yaklaşıyor

Bazıları var olan yanlış bilgiyi alıp üstüne koyuyor

Peki nedir bu videoda görülen "sinekler"?

Konuyla ilgili olarak uzmanlara ulaşıldığında yapılan açıklamalar, görüntülerdeki sineğin gerçek bir sinek olduğunu ortaya koyuyor. Arizona Üniversitesi'nin böcek koleksiyonunun müdürü olan Gene Hall, e-posta yoluyla gelen soruya “Videoyu inceledikten sonra bu bana askeri bir 'drone' değil, gerçek bir bot sineği gibi görünüyor.” dedi.

California Üniversitesi'ndeki Entomoloji Araştırma Müzesi'nden kıdemli müze bilimci Douglas Yanega ise “bir tür at sineği, cinsi ise Cuterabra. Bu sinekler ağızları olmadığı için oldukça tuhaflar; tüm beslenmeleri kemirgenlerin derisinin altında yaşayan larvalar tarafından yapılır.” ifadelerini kullandı.

Böcek benzeri dronelar yok mu peki?

Aslında böcek benzeri küçük dronelar için çalışmalar devam ediyor. 5 Şubat 2022 tarihinde Military TV tarafından yüklenen bir video, ABD Ordusu tarafından geliştirilen küçük bir drone olan Black Hornet'i gösteriyor. Bununla beraber bahsi geçen drone daha çok çocukların oynadığı küçük helikopterlere benziyor. Ayrıca henüz böcekler gibi hareket eden ve görünen bir drone da yok. Üstelik Black Hornet bile 17 cm boyunda.

Herhangi bir teknolojik parça gözükmeyen bu böceğin drone olduğuna dair hiçbir bilgi yok. Uzmanlara göre bu videodaki böcek gerçek ancak oldukça garip bir türe ait bir böcek. Google aramalarda da böceğin Cuterabra ruficrus türü olduğunu görmek mümkün.