ABD'li Bilim İnsanları, Ahşabı Şeffaf Hale Getirmeyi Başardı

ABD'li araştırmacılar, ahşabı cam gibi şeffaf hale getirmeyi başardı. Üstelik bu yeni ürün, camdan daha güçlü ve daha iyi yalıtım özelliklerine sahip.

Maryland Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, yaptıkları çalışmalarda ahşap malzemeyi şeffaf ve daha iyi yalıtım özelliklerine sahip bir hale getirmeyi başardı. Araştırmanın aşamaları ve yeni materyalin nasıl üretildiği de açıklandı.

Araştırmacılara göre selüloz ve ligin adında 2 temel bileşen bulunuyor. Bunlardan ligin, ahşaba bildiğimiz kahverengi rengini veren ve opaklığı yaratan madde olarak biliniyor. İlk aşamada da araştırmacılar, ahşabı beyaz renkli bir ara forma dönüştürdü.

Şeffaf ahşap

İlk olarak 1 metre uzunluğunda ve 1 milimetre kalınlığında bir ahşap materyal, hidrojen peroksit çözeltisi içine batırıldı ve sıradan bir boya fırçası kullanılarak fırçalandı. Ardından da Güneş ışığı altında ya da ultraviyole lambası altında 1 saat bekletilen ahşap beyaz bir renk aldı.

Rengi değişmiş olan ahşap, bir sonraki aşamada epoksi adı verilen sert ve şeffaf bir yapıştırıcı ile dolduruldu. Bu işlemin sonucu olarak ortaya çıkan ürün, ışığı yüzde 90 oranda geçiren, şeffaf ve sağlam bir ürün oldu.

ABD'li araştırmacılara göre yeni elde edilen materyal ileride pencerelerdeki camın yerini alabilecek. Camdan daha iyi yalıtım özelliklerine sahip olan bu yapı malzemesinin enerji tasarrufu için tercih edilebileceği ve binalarda kullanılabileceği ifade ediliyor.

Ahşabı şeffaflaştırmak kolaylaştı

Aslında bu çalışma, şeffaf ahşap elde etmek için yapılan ilk çalışma değil. Daha önceki çalışmalarda liginin çıkarılması için tehlikeli kimyasallar ve yüksek sıcaklıklar kullanılıyordu. Bu sürecin sonunda ise ürün çok daha pahalı ve kırılgan olmak gibi sorunlara sahipti.

Maryland Üniversitesi'nden araştırmacılar ise yeni teknik sayesinde ahşabı çok daha ucuz ve kolay bir yöntemle şeffaf hale getirmeyi başardı. Böylece önceki denemelerde gördüğümüz maliyet ve kırılganlık sorununu da çözmüş oldular.