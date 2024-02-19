Günümüzde teknoloji ve bilgisayar oyunları, gençlerin en çok vakit geçirdiği alanlardan biri hâline geldi. Peki ABD ordusunun; Fortnite, Valorant ve Call of Duty gibi popüler oyunlar aracılığıyla gençleri askere çekme çabalarını duymuş muydunuz?

Tennessee eyaletinin Memphis dışındaki bir ABD donanma tesisinde, üniformalı personeller ışıklı klavyeleriyle bilgisayar oyunları oynayarak gençlere ulaşmaya çalışıyor.

Oyun oynamanın yanı sıra Twitch ve YouTube gibi platformlarda gençlerle etkileşime geçiliyor. Peki bu strateji ne kadar etik ve ne gibi sonuçlar doğurabilir?

ABD ordusu, Vietnam Savaşı'ndan sonra yaşanan en kötü askere alma krizlerinden biriyle karşı karşıya.

Yeni nesil, bilgisayar oyunlarıyla büyüdü; Call of Duty, Battlefield ve benzeri oyunlarla sanal cephelerde savaştı. Oyun dünyasının gençler arasındaki popülaritesini fark eden ABD ordusu, asker alma krizi ile başa çıkmak için 2018'den bu yana oyun dünyasındaki varlığını artırmaya başladı.

FPS ve benzeri silah oyunları artık sadece eğlence aracı değil, ABD ordusu için genç yetenekleri keşfetmenin bir yolu hâline geldi. Ancak giriştikleri bu strateji, eski gaziler de dahil toplumun farklı kesimlerinden tepkiler aldı. Bazıları bu stratejiyi zamanın ruhuna uygun bir yenilik olarak görürken diğerleri gençlerin askere alınma sürecinde manipüle edildiğini düşünüyor.

Donanmanın asker alma çabalarının bir parçası olarak "Goats & Glory" adında bir e-spor takımı oluşturuldu.

2019'da kurulan Espor takımı, ABD ordusunun gençler arasında popüler olan oyun ve sosyal medya platformlarında aktif bir rol oynamasını sağladı.

Bilgisayar oyunları aracılığıyla gençlere ulaşmayı amaçlayan bu takım, farklı meslek gruplarına sahip 12 denizciden oluşuyor ve gençlerin ordunun bir parçası olmaya ilgi duymalarını teşvik ediyor.

Ordunun, oyun dünyasında hedef aldığı gençlerin yaşları çoğunlukla 13 yaşının altında.

Oyun dünyasının genç nüfus üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, ABD ordusunun bu alandaki varlığı birçok etik soruyu beraberinde getiriyor. Özellikle reşit olmayan çocukların oyun oynarken askere alma mesajlarıyla karşılaşması, stratejinin etik olup olmadığı konusunda ciddi endişelere yol açıyor.

Ayrıca savaşın gerçek yüzünün ve sonuçlarının bu oyunlar aracılığıyla yeterince vurgulanmaması, gençlerin gerçekçi olmayan bir savaş algısına sahip olmasına neden oluyor. Psikolojik olarak oyunlaştırma yoluyla sunulan askerî hayat çok daha cazip bir alternatif olarak görünebilir.

Örneğin 12 yaşındaki Katie, savaş oyunları izlemekten ve ülkesi için savaşmayı düşünmekten heyecan duyduğunu belirtmiş fakat gerçek savaşın reklamlarda gösterildiği veya Twitch yayınlarında konuşulduğu gibi olmadığı da bir gerçek.

Ordunun ve donanmanın Espor takımları; Fortnite, Call of Duty ve Valorant gibi popüler oyunlar için turnuvalar düzenliyor.

ABD ordusu; turnuvaları Twitch, YouTube, Instagram ve Discord üzerinden yayarak gençlere ulaştırıyor ve yıllık pazarlama bütçesinin %5'ini Espor inisiyatiflerine ayırıyor. Bu da tahmini yıllık 4,3 milyon dolar gibi bir harcama anlamına geliyor.

İnternet kullanıcıları normalde platformlara erişebilmek için 13 yaşının üzerinde olmak zorunda ama tahmin edebileceğiniz üzere herhangi bir yaş sınırlaması sadece yalan söyleyerek bile değiştirilebilir.

Ordunun bu yeni cephede nasıl ilerleyeceği, gelecekteki stratejilerin şekillenmesinde kritik bir rol oynayabilir.

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