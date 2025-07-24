ABD Başkanı Donald Trump, hükûmetin yapay zekâ stratejisini açıkladı. Yapılan açıklamalar, bazı alanlarda şirketleri zora sokacak gibi görünüyor. Gelin ABD'nin yapay zekâ stratejisine yakından bakalım.

Yapay zekâ teknolojilerinin her geçen gün biraz daha gelişmesi, hükûmetleri bu alanda çeşitli çalışmalar yapmak zorunda bıraktı. Burada en çok merak edilen ülke ise tahmin edebileceğiniz üzere ABD'ydi. Çünkü Microsoft, Google, OpenAI ve Meta gibi yapay zekâya büyük yatırımlar yapan firmalar, ABD'nin belirlediği kurallara göre çalışacaktı.

Donald Trump yönetimi ise yapay zekâ sektörünü derinden etkileyecek çalışmasını nihayet tamamladı. Yaklaşık 30 sayfa uzunluğunda hazırlanan rapor, ABD hükûmetinin yapay zekâ sektörüne yönelik stratejilerini gözler önüne seriyor. Ancak ABD'nin yapay zekâ stratejisi, modellerin eğitim süreçleri nedeniyle bazı tartışmalara yol açacak gibi görünüyor.

İşte ABD'nin yapay zekâ stratejisinde öne çıkan hususlar:

Donald Trump imzalı belgenin detaylarına baktığımızda ABD'nin yapay zekâ sektöründe zirveye oturmak istediğini rahatlıkla görebiliyoruz. ABD hükûmeti, yapay zekâ sektöründe bir numara olmak, geliştirilen teknolojileri ABD'nin lehine olacak şekilde kullanmak istiyor. Tabii ABD'nin bunu yapması o kadar kolay olmayacak.

ABD hükûmeti, yapay zekâ sektöründe öncü olmak için geliştirdiği teknolojileri müttefikleriyle paylaşmayı planlıyor. Ayrıca Çin'in baskısından kurtulmak ve bunun için hem diplomatik hem de çip satışlarının sıkı şekilde denetlenmesi gibi çabalara girileceği ifade ediliyor. ABD, yapay zekâyı ulusal güvenliği korumak ve hatta biyogüvenliği sağlamak için de kullanmayı planlıyor.

Yapay zekâ inovasyonunun hızlanması sağlanacak

Donald Trump yönetimi, yapay zekâ inovasyonunun hızlanması için bazı çalışmalar yapacak gibi görünüyor. Bunların başında da daha önceki regülasyonların iptal edilmesi geliyor. Hükûmet, yapay zekâ modellerinin ideolojik önyargılardan arındırılmış olmasını da istiyor. Ancak burada şöyle bir detay var. Donald Trump, işine gelmeyen konuları kolayca "woke kültürünün etkisi" olarak nitelendirebiliyor. Hâl böyle olunca ideolojik önyargı denilen şeyin ne olduğunu tanımlamak çok zor.

Yapay zekâ modellerinin eğitilmesini doğrudan etkileyecek bu durum, yapay zekâ şirketlerinin istemeyeceği bir şey diyebiliriz. Hatta sektör kaynakları, yapay zekâ şirketlerinin bu stratejiden kaynaklı olarak Donald Trump ve ekibine ters gelen konulardan uzaklaşmak isteyebileceklerini düşünüyorlar. Böyle bir durumun yaşanması hâlinde şirketler nasıl bir yol izleyecekler? Bu sorunun cevabını şimdilik bilen yok.

Başka neler var?

ABD hükûmeti, yapay zekâ sektörü için vazgeçilmez olan veri merkezlerinin, çip sektörünün ve enerji altyapısının iyileştirilmesi için de hızlıca çalışmak istiyor. Ayrıca yapay zekânın benimsenmesinin hızlandırılması, kamu çalışanlarının yapay zekâyı etkin bir şekilde kullanmaya başlamaları ve yapay zekâ destekli bilimsel çalışmalar yapılması gibi hususlar da hazırlanan raporda yer alıyor.

ABD'nin yapay zekâ stratejisi, şu an için Donald Trump ve ekibinin görüşlerini yansıtıyor. Şu anki hâliyle yapay zekâ şirketlerini yasal olarak bağlayan bir durum söz konusu değil. Ancak hükûmet, söz konusu görüşlerin yasalaşması için de çalışmalar yapabilir. Bakalım böyle bir durumda yapay zekâ sektöründe ne gibi değişimler göreceğiz...