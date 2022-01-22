Geçtiğimiz Aralık ayında Activision Blizzard çalışanlarından bazıları şirketten olaylı bir şekilde ayrılarak bir sendika kuracaklarını duyurmuştu. Tam Microsoft’un neredeyse 70 milyar dolara Activision’u satın alacağını duyurmasının ardından ise geçtiğimiz Cuma sendikanın resmen kurulduğu duyuruldu.

Activision Blizzard Microsoft’a satılacak haberleri çıktığından beri tonla şey yaşanıyor ve bir sürü yeni iddia ortaya sürülüyor. Bu sefer ki iddia değil, gerçek. Raven Software isimli Activision Blizzard’a bağlı bir oyun stüdyosu, geçtiğimiz Cuma günü oyun endüstrisinde bir kilometre taşı olarak adlandırabileceğimiz bir olaya imza attı.

Raven Software oyun stüdyosu bir Video Oyunu Çalışanları Sendikası kurdu. Bu şüphesiz ki düzensiz bir sektör olan oyun sektörüne damga vuracak olan bir adım. Raven Software’in birçok Call of Duty oyununda çalışmış olan Wisconsin stüdyosu da bu sendikaya katıldı.

Sendika şu anda Activision Blizzard çalışanlarının küçük bir kısmını temsil ediyor

Her ne kadar şu anda sendika sadece 10.000 Activision çalışanının küçük bir kısmını temsil etse de bu oyun dünyası için çok büyük bir adım. Oyun şirketlerinde özellikle son dönemlerde çıkan skandal haberlerden sonra böyle bir kuruluşun varlığı büyük oyun şirketlerinde çalışan insanları rahatlatacaktır.

Adı ‘Game Workers Alliance Union’ (Oyun İşçileri İttifakı Birliği) konulan bu sendika, halka açık bir video oyunu şirketinin ilk, ABD'de ise ikinci video oyunu sendikası oldu. Bu sendika da medya endüstrisindeki en büyük sendika olan Communications Workers of America'nın bir parçası olacak.

Activision Blizzard'dan bir sözcü, şirketin çalışanlarının "tanınma talebini dikkatle gözden geçirdiğini" söyledi. Sendikanın şirkete yanıt vermesi için 25 Ocak'a kadar süre verildi. Şirket sözcüsü sözlerine şöyle devam etti: "Şirket ve ekip üyeleri arasındaki doğrudan ilişkinin en güçlü iş gücü fırsatlarını sunduğuna inansak da tüm çalışanların yasalara göre bir sendikaya üye olup olmama konusunda kendi kararlarını verme haklarına derinden saygı duyuyoruz."